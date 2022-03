Nicolás Cabré se agarró a las piñas por una participante de El Hotel de los Famosos

El popular actor Nicolás Cabré quedó involucrado en una nueva primicia que tiene de protagonista a una de las celebridades de El Hotel de los Famosos.

Nicolás Cabré quedó envuelto en un escándalo tras la fuerte revelación que lo involucra en un enfrentamiento a las piñas a la salida de un boliche. ¿El motivo de la riña? La actriz Sabrina Carballo, actual participante del reality El Hotel de los Famosos y ex del exfutbolista "Chanchi" Estevez.

Entre la serie de rumores que sonaron en torno a la pareja que tuvieron Carballo y Estevez se sumó un nuevo actor al escándalo: el mismísimo Nicolás Cabré, quien habría tenido un romance con Sabrina y estuvieron dos años juntos.

Piñas y celos: el lío que involucra a Cabré

En Momento D (El Trece) filtraron que un amigo de Chanchi Estevez se habría agarrado a las piñas con el conocido actor a la salida de un boliche, en un polémico acto de "defensa" al exfutbolista, dado que Cabré empezó a salir con Carballo cuando Estevez se encontraba en el exterior.

"El que le pega a Nico Cabré es el hijo de un técnico de futbol, amigo del Chanchi", señaló Fabián Doman en el programa de actualidad e interés general. "Cuando Chanchi se fue a jugar afuera, Sabrina y él ya estaban peleados, por eso ella no viajó. Ella espera que vuelva para separarse bien. Nico salía del boliche, el hijo del técnico lo increpa, Nico salta y ahí cobra", cerró.

Drástica decisión de Nicolás Cabré por su salud: "Estaba de más"

El actor de Mi Hermano es un Clon habló de cuáles son las verdaderas prioridades en esta etapa de su vida y aseguró que su yo del pasado dista bastante del actual. "Dejé de fumar porque tenía que dejar de fumar, sabía que ya estaba de más. Cuando arranqué en el mundo del running tenía un desconocimiento absoluto", comenzó su descargo Nicolás Cabré en diálogo con La Nación.

"Fui padre y me di cuenta de que tenía que empezar a hacer ciertas cosas, porque lo único que quiero es estar más tiempo con ella y lo primero era eso: dejar de fumar", sumó Cabré y contó que el nacimiento de la hija que tuvo con Suárez, Rufina, cambió su perspectiva en un 100%. La niña llegó al mundo en el año 2013, cuando su madre tenía 21 años y su padre 33.

Cabré también reveló el gran papel que el deporte cobró en su vida y soltó: "Fui a un gimnasio y vi que un par salían a correr afuera. Arranqué y descubrí un mundo que me da mucha alegría. Que me hace bien. Me hice amigos a los cuales hoy necesito". Además, el actor relató que disfruta mucho de los encuentros con amigos que están en su misma sintonía.