Nicolás Cabré rompió el silencio y habló de su actual vínculo con La China Suárez: "Día a día"

El actor reveló cúal es su relación con la madre de su hija tras el escándalo mediático con Wanda Nara.

Nicolás Cabré habló después del conflicto mediático que vivió su ex pareja "La China" Suárez y reveló cuál es su actual vínculo con la actriz y con la hija que tienen en común, Rufina. En sus declaraciones, el actor relató con lujo de detalles cómo es su relación con la protagonita de Abzurdah.

"Yo aprendo día a día. Rufi me va enseñando. Los nenes te pegan unos cachetazos hermosos. Yo tengo la suerte de ser compañero. La tengo mucho. Disfruto mucho con ella", comenzo su descargo el artista, en alusión a cuán nutritivos son para él los momentos que vive con su hija.

Cabré continuó en alusión a su amor por Rufina, su única hija, nacida en 2013: "Ser padre se aprende. Hay que tratar de aprender, desde las mínimas cosas. ¿Cuándo le dejo de lavar la cabeza? No sé. Uno va aprendiendo y va largando. La comunicación con la madre es importante. Estamos todo el tiempo hablando para ver qué decidimos".

"Con La China hablamos cinco veces por día. Tema único, Rufi. Decimos 'che, ¿y si va? ¿Y si viene? ¿Le gustaría esto?'. Lo importante es estar lo más que se pueda", cerró el actor, en diálogo con Jey Mammón.

El descargo de "La China" Suárez tras el Wandagate

Al ser tratada como una "rompe hogares" por sus mensajes con Mauro Icardi, "La China" mostró su enojo y se manifestó en las redes sociales: "Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos".

"Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados. Repito mi silencio constante para preservar mis vínculos familiares que han sido siempre mi prioridad, me jugó en contra", siguió la celebridad y cerró: "Gracias a todas las personas que me brindaron apoyo, que entienden lo que pasé y callé en el pasado, dejando que personas heridas me pongan en lugares injustos y que hoy esto se vuelve a repetir, pero ya no más con mi silencio".