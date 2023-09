Nicolás Cabré confirmó lo que todos piensan de La China Suárez: "Me da más alegría"

El actor se sinceró sobre un aspecto de su vida personal. Nicolás Cabré habló de la crianza de Rufina, su hija con "La China" Suárez.

Nicolás Cabré y Eugenia "La China" Suárez se convirtieron en padres de su hija Rufina en 2013. La pareja siempre mantuvo en la intimidad las cuestiones relativas al crecimiento de su hija, más allá de alguna foto en redes sociales. Asimismo, el actor en el último tiempo se mostró más suelto al hablar de su vida personal y dio a conocer lo que todos piensan de la actriz y su relación.

El actor que ha brillado en tiras como Son Amores y Botineras relató cómo se dividen las tareas como padres con su colega y aseguró que hay armonía en cada decisión respecto de Rufina. "Gracias a Dios, tenemos la relación que tenemos. Es mi familia y siempre lo va a ser. Siempre voy a estar para lo que sea. Creo que tengo mucha suerte y formamos un equipo divino", comenzó su descargo Cabré en diálogo con Catalina Dlugi en su programa radial.

"Rufi entiende cómo es el trabajo de la mamá y el mío, ella lo sabe. Obviamente, se hace duro. Ella sabe lo que hacemos y que todo tiene un por qué. Entiende que es un poco así", agregó Cabré en alusión a cómo su hija vive la exposición de sus padres. De esa manera, el actor dejó en claro que tanto él como "La China" crearon un contexto salduable para Rufina, a pesar de la gran ,masividad de público que siguen sus vidas desde hace décadas. Y cerró: "Tenemos un vínculo hermoso. Es una de las cosas que me da más alegría. Siempre tuvimos ese vínculo, pero me da mucha alegría por Rufi, y porque siempre tuvimos claro que lo más importante era ella".

Nicolás Cabré contó cuánto le cuesta la exposición

El actor reveló cómo fue su paso por la escuela en diálogo con Tatiana Schapiro en Infobae y allí dio a concoer cuánto le costaba pararse frente a clase a dar lecciones orales. "Con esas cosas siempre fallo, me da mucha vergüenza todo. Yo me muero con esas cosas. Me cuesta mucho. Agradezco el hecho de no tener que haber hecho mucho casting porque era un problemón pararme y tener que hablar y hacer. Es terrible. Me sigue pasando", comentó Cabré. Y sumó: "A veces me dicen: '¿Me grabás un video?'. Es lo peor. Te pido por favor. No sé qué decir, me trabo, me empiezan a transpirar las manos. Me cuesta mucho. Cuando hacemos las promociones de la obra, que me piden hagamos un video para Instagram, me muero".