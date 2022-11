Nazarena Vélez reveló lo que nadie sabía sobre el hijo que tiene con Daniel Agostini

La reconocida actriz reveló cómo fue volver a convivir con su hijo del medio luego de varios años separados en la convivencia.

Nazarena Vélez habló a fondo de su relación con Gonzalo "Chyno" Agostini, el hijo de 22 años que tuvo junto al cantante Daniel Agostini. Durante muchos años, la actriz tuvo un complicado vínculo con su hijo del medio, pero ahora volvieron a probar convivencia luego de un tiempo distanciados. Y aunque ella está muy feliz, hay ciertas cosas con las que no se siente muy cómoda.

Durante la reciente entrevista que Amalia Granata brindó con LAM, Nazarena Vélez aprovechó una declaración de la invitada sobre sus hijos para hablar de su vínculo particular con los de ella. En este marco fue que la actriz reveló cómo vive la complicada convivencia que tiene con su hijo de 22 años y confesó cuáles son las cosas que más le molestan de su vínculo en el día a día. "A mi mis hijos me tienen podrida", empezó por decir la actriz.

"'El Chyno' es rebelde, hace lo que quiere, se va tres días y vuelve cuando quiere. Al volver a vivir conmigo trajo mañas y cosas que no me gustan en mi casa", expresó indignada sobre las formas de manejarse que tiene su hijo del medio y que no le gustan tanto. Además, aseguró que esto también influyó en su hijo menor, Thiago, quien empezó a copiar algunos modos de su hermano mayor.

"El mas chiquito tiene 12 y flashea que tiene 20, habla como alguien grande", sentenció Nazarena. Por otro lado, sobre su relación con Barbie Vélez no presentó quejas, ya que son muy unidas y ahora la acompaña en su primer embarazo.

Nazarena Vélez fue tildada de mala madre y explotó: "Sorete"

Nazarena Vélez recibió una fuerte acusación en sus redes sociales y hizo un fuerte descargo en respuesta. A días de irse de viaje junto a su hija, la actriz fue tildada de "mala madre" por no incluir a su hijo de 10 años en la travesía y no pudo dejarlo pasar.

A través de sus historias de Instagram, la panelista de LAM publicó un sticker de preguntas para compartir detalles de su día a día con sus seguidores. Sin embargo, fue en este marco que Vélez la fuerte acusación por parte de una seguidora que la tildó de "mala mamá" por no llevar de viaje a su hijo cuando terminara el colegio. Sin poder tolerar esta situación, Nazarena replicó enojada.

"Qué comentario de soreta, mamurrita. Igual te lo voy a contestar, aunque me llames mala madre, te lo voy a contestar", empezó por decir Vélez. Luego continuó: "Estas vacaciones las organizamos ni bien Barbie quedó embarazada. Y teníamos que hacerlo antes de que se cumpla el séptimo mes de embarazo porque después no puede viajar. O sea, en diciembre, Barbie no va a poder viajar".

En este marco, Vélez contó cómo sería la dinámica del viaje para aclarar que no "abandona" a su hijo menor. "Y yo, en vez de irme 15 días, sólo me voy a ir una semana de vacaciones con mi hija embarazada para no dejarlo tanto tiempo a Titi. Espero que te sientas mejor y si no te sentís bien, andá a lavarte las nalgas", lanzó contundente.

Por último, añadió: "Espero que te haya hecho bien al corazón saber que no soy un sorete de madre, que estoy priorizando también que al nene le vaya bien en el colegio porque es el último año de primaria, entonces priorizo mucho el estudio, va a estar muy bien cuidado, va a estar muy amado, va a estar muy bien".