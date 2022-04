Nazarena Vélez reveló la exorbitante cifra que cobró por su tapa de Playboy

La actriz dio a conocer cómo fue su contrato con la famosa de revista de contenido erótico. Nazarena Vélez aseguró que se trató de una apuesta muy redituable.

Nazarena Vélez dio a conocer cuál es la cifra que cobró por su tapa de Playboy cuando su perfil como celebridad era otro. La actriz y productora teatral ofreció detalles del contrato que firmó con la famosa empresa y cuáles fueron algunas de los requisitos que pidió, por los que logró una buena suma de dinero como remuneración.

"Yo mostré (la vagina), con una diferencia de 20 mil dólares. Dije 'mirá, sin esto, 20 lucas verdes menos'. Y le dije 'haceme el primer plano'", comentó Vélez en LAM, ciclo donde Ángel de Brito le hizo varias consultas al respecto a la celebridad.

El periodista le preguntó de manera directa cuánto cobró a Vélez, quien respondió: "Una camioneta". "¿25 mil dólares más o menos?", indagó la panelista Pía Shaw. Nazarena le aclaró que fue ese monto sumado a los 20 mil dólares que iban aparte a modo de seguro. "Yo hice la tapa cuando la hacía Leticia Bredice, estaban poniendo plata. Entonces me ofrecieron un seguro y, si vos pasás ese seguro, tenés tu porcentaje de venta. Yo tuve mi seguro y mi porcentaje. Me fue bien", añadió la actriz.

"La apertura laboral que te daba era increíble. Hacía shows, era un trampolín a Marcelo (Tinelli), a un montón de cosas. Veían las tapas de Hombre, de Playboy y después te llamaban", explicó la celebridad y relató que en aquella época llegó a hacer diez presencias en boliches en una noche.

Nazarena Vélez sobre la depresión que atravesó tras el suicidio de su esposo

"A mí me costó mucho, sí. Yo estuve a punto de ser alcohólica. Yo me encontraba cuatro meses después de lo de Fabián tomándome tres litros de vino a la noche buscando papeles en la oficina, buscando respuestas", comenzó su descargo la celebridad sobre lo que vivió tras el suicidio de Fabián Rodríguez en 2011. Y agregó: "Estaba en una oscuridad. Yo sola me di cuenta un día, toqué fondo. El Rivotril ya no me hacía efecto y me di cuenta de que tenía a mi hijo chiquito. A mí me ayudaron mucho mis hijos".

Nazarena también reveló cuánto la afectó el deceso de su hermana Jazmín, a sus 21 años, en un accidente automovilístico. "Me había matado. Jazmín era mi hermanita chiquita, yo me la traje a vivir y a trabajar conmigo", enunció la actriz sobre el hecho ocurrido en 2010.