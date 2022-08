Nazarena Vélez fue con todo contra Laurita Fernández: "Un poco zorrita"

Tras la contundente respuesta de Laurita Fernández, la reconocida actriz quiso quedarse con la última palabra en medio del escándalo mediático.

Nazarena Vélez le contestó nuevamente a Laurita Fernández y se quedó con la última palabra en medio del escándalo mediático que protagonizan hace unos días. La situación se remonta a unos años atrás, cuando Laurita comenzó a salir con Fede Bal, justo después de que él finalizara su relación con Barbie Vélez, hija de Nazarena. Aunque ahora es una historia del pasada, parece que a la famosa actriz aún le resuena en su memoria.

El nueva escándalo se desenvolvió luego de que Nazarena, panelista de LAM, comparara a la bailarina con "La China" Suárez y Laurita replicara al asegurar que "le chupa un huevo lo que diga". Ante las fuertes declaraciones de la conductora de Bienvenidos a Bordo, la reconocida actriz decidió contestarle de forma irónica y con un fuerte insulto.

"¿Por qué la odiás a Laurita?", preguntó Ángel De Brito, conductor del ciclo, a Nazarena Vélez. Entonces, la actriz y panelista contestó tajante: "Yo no la odio, es más le tengo que dar las gracias. Gracias a ella, hoy tengo un presente hermoso. La verdad es que Barbie no la estaba pasando bien en ese momento, pero cortémosla porque sino mi hija se pone mal".

Sin embargo, el descargo no terminó ahí, ya que Vélez acotó: "Pero de verdad tengo que terminar dándole las gracias. Su actitud, que fue un poco zorrita, hizo que hoy Barbie viva un hermoso momento". Además, la actriz aseguró que Barbie definitivamente tenía que separarse de Fede Bal para poder salir adelante.

Laurita Fernández se hartó de Nazarena Vélez y salió al cruce: "Me chupa un huevo"

Laurita Fernández arremetió contra Nazarena Vélez, luego de ser comparada con Eugenia "La China" Suárez. Molesta por los comentarios, la conductora de Bienvenidos a bordo (El Trece) le mandó un categórico mensaje a la actriz y panelista.

Interceptada por un cronista de Intrusos (América TV), Laurita Fernández contestó a las recientes declaraciones de Nazarena Vélez. "Lau, hubo un enojo con LAM el otro día. Sobre todo con Nazarena Vélez, que te comparó con 'La China' Suárez", indicó el periodista, antes de que el magazine recordase las palabras exactas de la mamá de Barbie Vélez. Puntualmente, Nazarena señaló que si se va a juzgar a Laurita con La China, ambas "son iguales".

"No me gusta cuando das una nota y ves que todo lo que hay son burlas y chistes. No me gusta que me gasten", sentenció Laurita Fernández en respuesta a los dichos de la panelista de LAM (América TV) quien pidió que no haya distinciones si se va a juzgar a todas las mujeres con la misma vara. Muy picante, la animadora de televisión arremetió: "Me chupa un huevo lo que diga Nazarena".