Natalia Oreiro y una frase letal sobre la competencia con Tinelli

Natalia Oreiro analizó el rating de Quién es la máscara, programa que condujo por Telefe, y lo comparó con Canta Conmigo Ahora, de Marcelo Tinelli.

Natalia Oreiro habló sobre la competencia televisiva entre Telefe y El Trece tras el final de Quién es la máscara. La actriz y conductora brindó sus sensaciones con respecto al desenvolvimiento del programa y lo comparó con Canta Conmigo Ahora, de Marcelo Tinelli, ya que estuvieron en el mismo horario.

A través del móvil de LAM, Natalia Oreiro expresó que no tuvo la mejor respuesta cuando se enteró que su programa iba a competir con el del "Cabezón": "Dije ‘qué pena que dos proyectos similares estén a la misma hora’". A su vez, la artista uruguaya reveló qué cambios en el formato le hubieran gustado.

"Personalmente, me hubiera gustado más no hacer con algo local, que se trata de un show, porque son las dos producciones muy grandes. De hecho, lo ves en los números que son muy parejos", consideró. Sin embargo, resaltó que, si bien los ciclos son completamente distintos "es el mismo público. La tele es así y una no decide nada de lo que tiene que ver con eso".

Natalia Oreiro vuelve a Telefe

A pocas semanas de haber finalizado Quién es la máscara, ya tiene nuevos proyectos y regresa a la pantalla de Telefe. La señal Paramount+ va a lanzar una ficción nacional en el 2023 que tendrá como protagonista principal a Oreiro, emitiéndose en simultáneo por el canal de las pelotas. "Va a hacer una novela con música, como ella quiere", informó Laura Ubfal a través de Gossip por Net TV.

Una figura del canal se fracturó los dos pies y abandona su programa

En medio del éxito de Gran Hermano y el liderazgo que logró en el prime time nocturno, Telefe enfrenta la inesperada baja de una de sus figuras de la grilla. Una estrella que había empezado a grabar un reality show para la señal, sufrió una terrible lesión en sus pies y tuvo que darse de baja de los compromisos que ya había asumido con el canal de las pelotas.

Se trata de Floppy Tesouro, la reconocida bailarina que fue convocada para formar parte de The Challenge, el programa que precederá a Gran Hermano. Según trascendió, la actriz se fracturó sus dos pies mientras grababa uno de los desafíos propuestos por el ciclo, motivo por el que está en silla de ruedas hace un mes y tuvo que abandonar su carrera en el reality de destreza física.

En diálogo con Carmen Barbieri para Mañanísima, el ciclo que conduce en Ciudad, Tesouro dio detalles del accidente que sufrió. "Mucho no puedo decir, entiéndanme, pero yo estaba compitiendo en deportes extremos y empecé a sentir un dolor muy fuerte. Terrible", confesó la bailarina. Luego, añadió: "Ojo que con el dolor y todo llegué a terminar las competencias. Me dolía pero quería seguir. Al principio me dijeron que era una tendinitis, pero después vine a ver al doctor Druetto y el me diagnosticó las fracturas".

Sobre las consecuencias de esta lesión, Tesouro recalcó que "tiene que estar en completo reposo" y que "no puede ni pararse por sus propios medios". "Me rompí los calcaneos de los dos pies y la tibia derecha. Es una zona que tiene muchos huesitos y está en la planta del pie", detalló Floppy.