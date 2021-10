Natalia Oreiro se la pudrió a Susana Giménez: "Voy a seguir en Argentina"

Tras ser proclamada ciudadana rusa, Natalia Oreiro aseguró que no tiene pensado irse del país y se mostró opuesta a las polémicas declaraciones de Susana Giménez.

Natalia Oreiro se diferenció de Susana Giménez y advirtió que no tiene pensado irse de la Argentina.

Natalia Oreiro se diferenció de Susana Giménez y advirtió que no tiene pensado irse de la Argentina.

En las últimas horas, un testimonio dio que hablar y mucho en el espectáculo argentino. Natalia Oreiro, que hace unos días fue homenajeada y proclamada como ciudadana de Rusia, aseguró que en ningún momento pensó en irse del país y se diferenció de Susana Giménez, que hace poco hizo declaraciones muy polémica al adquirir la ciudadanía uruguaya. "Voy a seguir en Argentina", manifestó la famosa actriz.

En una entrevista que le concedió a C5N, Natalia Oreiro fue consultada -en el marco de la entrega de premios Konex- acerca del reconocimiento que Vladimir Putin (presidente de Rusia) le hizo por su trayectoria y la gran popularidad que adquirió como actriz en dicho país. Y respondió: "Para mí es más un símbolo de algo concreto que pueda aprovechar. Yo con ellos tengo una relación emocional y lo tomo como es. Es un reconocimiento al amor de hace más de 20 años". Y curiosamente, aseguró: "No lo tomo como un privilegio personal porque yo voy a seguir viviendo en la Argentina".

Luego, el periodista Lautaro Maislin le volvió a preguntarle en referencia a los dichos de algunos famosos como Susana Giménez, que defenestró a la Argentina: "¿No está dentro de los que se quieren ir a vivir afuera?". Y de manera contundente, Oreiro le marcó: "Para nada, amo la Argentina y me quiero quedar recontra acá".

Natalia Oreiro recibió la ciudadanía rusa por Vladimir Putin.

Por otra parte, y en cuanto al evento por el que participó, se mostró muy contenta por haber sido invitada: "Estoy muy contenta y agradecida de participar de los premios Konex. Hay muchos colegas que participan en lo que, a mí me concierne, como actriz de cine. Las amo, no pueden ser más genias y talentosas. Me da mucho orgullo estar junto a ellas. Soy una privilegiada".

En tanto, se refirió a lo que sufrió el ámbito artístico en la pandemia de coronavirus: "La gente la sigue pasando muy mal, independientemente de que todos la pasaron muy mal, nuestro rubro sufrió muchísimo. Hubo obras que tuvieron que cerrar, películas que no se estrenaron". De todas formas, advirtió: "Uno ve con cierta ilusión al final del túnel. La cosa cambió y si entre todos nos cuidamos y somos responsables, vamos a salir".

Las polémicas declaraciones de Susana Giménez en las que criticó a la Argentina

A mediados de octubre pasado, Susana Giménez hizo un anuncio con un comentario sumamente polémico: "Por suerte me hice uruguaya". Y luego, agregó: "Mirá si te escucha la AFIP argentina, por suerte yo me hice uruguaya". Como si fuera poco, la mediática ultraopositora se refirió al presidente de Uruguay -Luis Lacalle Pou- y sostuvo: "Los uruguayos tienen un presidente muy envidiado".