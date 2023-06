Nacho de Gran Hermano confirmó lo que todos piensan sobre Julieta y Marcos: "Pareja"

El expartcipante del reality de Telefe habló sobre intensos rumores de noviazgo entre sus amigos. Las versiones crecieron luego de la ruptura de la bailarina con su novio Lucca Bardelli,

Marcos Ginocchio, Nacho Castañares y Julieta Poggio fueron los finalista de la última edición de Gran Hermano. Los tres forjaron una amistad única, la cual fue sellada con un matrimonio en en los días previos al gran cierre del reality. Sin embargo, la ceremonia simbólica arruinó uno de los mayores sueños de los fans de "Marculi": la boda entre los jóvenes que fueron shippeados desde el inicio del programa. Pero en las últimas horas los fanáticos de la "pareja" se volvieron a ilusionar.

Tanto la bailarina como "El Primo" desestimaron la atracción mutua y se limitaron a decir que era grandes amigos, Sin embargo, hace algunos días la influencer confirmó que está separada de Lucca Bardelli, con quien mantuvo dos años de relación. "Yo estoy pasando por un montón de cosas que tengo que atravesar y estar bien conmigo misma, y sentía que él merece lo mejor por la hermosa persona que es", explicó Poggio.

Tras la ruptura, los rumores que la vinculan a Marcos no paran de crecer. Incluso algunas personas se animaron a confirmar que los jóvenes están juntos: la primera fue Andrea Taboada, que lo afirmó durante una de las emisiones de LAM de la semana pasada, y la otra fue Juliana "Tini" Díaz, ex participante del programa conducido por Santiago del Moro. “Me pasaron el rumor, sí, de que están juntos ellos. Y la verdad, la persona que me lo dijo es muy muy creíble y muy muy segura. Como dicen ustedes, una gran fuente”, aseguró la joven oriunda de Venado Tuerto.

Y este lunes fue el turno de Nacho, quién, además de ser muy cercano a los involucrados, trabaja con Julieta en el streaming Fuera de joda. “Son dos personas muy buenas y muy lindas físicamente. Quedarían muy bien y, sobre todo, tienen mucha confianza. El tema es que Juli recién termina de estar en pareja. Está complicado”, explicó Ignacio, en diálogo con Mañanísima.

Luego, se metió de lleno en la separación de Poggio: “No es que no se quieren más, es por temas de laburo, de momentos y situaciones distintas”. Esa versión fue la esgrimida por ambas partes, pues Lucca también hizo un descargo tras la confirmación de la separación. "Bueno, decir que con Ju nos separamos con la mejor, no hubo nada en el medio. Por el contrario, puro amor y una relación hermosa de la cual solo podemos recordar momentos hermosos", explicó el muchacho en sus historias de Instagram.

No obstante, Castañares remarcó que el noviazgo con entre Julieta y Marcos sería muy bueno. "Sumaría mucho que salieran juntos porque tienen confianza y vivieron juntos. Harían una muy linda pareja, pero por ahora, nada”, expresó. aunque remarcó que la historia de amor por el momento está en la dimensión de los sueños: "Es mentira. Juli recién se separó de Lucca y por respeto a él, porque está mal, no creo que ya esté en otra relación. Más adelante nunca se sabe”

Romina Uhrig habló de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio y no se contuvo

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio volvieron a estar en boca de todos que la exparticipante de GH contó que se separó de su novio. De inmediato, comenzaron a circular rumores de un romance entre la bailarina y "El Primo", que por lo pronto serán pareja en la secuela de Floricienta.

Ante ese panorama, Romina Uhrig visitó el programa de América TV Estamos a tiempo extra y Diego Ramos no dudó en consultarle sobre la posible noviazgo entre sus excompañeros de GH. "No están saliendo. Los dos son muy lindos, harían una pareja muy linda”, afirmó

Pero después profundizó y agregó: “Es todo lo que queremos. Sería una pareja hermosa y tendrían unos hijitos hermosos”. Acto seguido, Martín Salwe, panelista del ciclo le preguntó: “Hablando en serio... Fueron a la Fiesta Bresh mil veces juntos, mucha previa, mucho after... ¿Nunca hubo algo ahí? ¿Un besito, un mimo?”. Y la exdiputada cerró: “No, yo no vi nada”.