El calvario económico que vivió Nacha Guevara en ShowMatch: "Ese era su sueldo"

En A la tarde (América TV) revelaron cuál es el preocupante estado financiero de la respetada actriz Nacha Guevara, quien sufrió hace pocos meses la muerte de su mamá a los 102 años.

Nacha Guevara no está atravesando un gran momento personal: a la triste muerte de su madre a los 102 años y la pelea mediática con la periodista Myriam Burnin se sumó una revelación sobre su estado financiero y la situación sería preocupante. "Está arruinada", sentenció el periodista de espectáculos Tartu.

En el panel de A la tarde (América TV) Tartu fue el encargado de hablar sobre la difícil actualidad de la actriz y exjurado de realities de El Trece como 'Bailando' y 'Cantando': "Hoy económicamente está arruinada. La última vez cuando ella arregla en televisión que fue jurado de Marcelo, ella arregla el equivalente a un sueldo que eran dos AUH (asignación universal por hijo). Ese era el sueldo de ella por estar sentada en el panel".

"Ahí le liberan ciertos PNT que a ella no le gustaba hacer. Ella lo entendía, decía 'A ver, ¿querés a Nacha Guevara? Hola soy Nacha Guevara pagáme lo que valgo. Ganaba un básico. Después sale a buscar estos PNT que la incomodaban y arruinaban su imagen", cerró.

El desgarrador adiós de Nacha Guevara a su madre: "Que Dios te acompañe"

"Adiós Madre. Que Dios te guíe y te acompañe. Les agradezco a todos y todas el cariño y el estar a mi lado", expresó Nacha Guevara despidiéndose así de Clotilde Badalucco, su progenitora. Su mensaje se viralizó rápidamente y muchos fueron los seguidores que se sumaron al pésame dirigido hacia una de las actrices más importantes del rubro nacional.

Tiempo atrás, Nacha recordó las épocas de maltrato en la que sufría "palizas" por parte de su madre. Pese a todo, y si bien el vínculo fue distante, fue el hijo de la actriz quien forjó una relación estrecha con su abuela. "Tuve una madre maltratadora que a la hora de comer, recibía palizas", expresó Guevara, en diálogo con Infobae.

Asegurando que la situación se podía llegar a tornar violenta por no querer comer la comida preparada, Nacha Guevara relató: "Lo que sigue de ahí en adelante son cinco horas de tortura. De palizas, golpes, insultos, de ponerme el plato en la cara, una pesadilla. Hasta que apareció un tío salvador que me sacó de los brazos de ella, que me dejó marcada por la paliza".

Por el contrario, quien sí se mostró cercano a la madre de Nacha Guevara fue Ariel del Mastro, su nieto. “Yo soy muy cercano a mi abuela porque siempre fue muy afectuosa y contenedora. Tiene un carácter duro pero yo fui su primer nieto y formamos un vínculo especial, estuvo muy presente en mi vida", reconoció años atrás, durante una entrevista con América TV.