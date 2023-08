Moria Casán reveló el traumático momento con una famosa expareja: "Con un revolver"

La diva habló sobre la situación de violencia de género que vivió con una expareja. Moria Casán contó con detalles el momento que sufrió con un famoso hombre a principios de los 2000.

Moria Casán habló sobre su relación con una de sus más famosas exparejas y relató una situación de violencia de género. La conductora de televisión y actriz aseguró que tiene varios testigos de lo que padeció.

La diva recordó su relación con Luis Vadalá durante más de diez años, entre 1990 y el 2001, noviazgo que fue noticia en todos los medios del país. Al mismo tiempo, la separación fue escandalosa y la pareja acudió a varios programas de televisión donde ambos protagonizaron acalorados enfrentamientos.

En diálogo con Infobae, la madre de Sofía Gala Castiglione describió el tipo de situaciones de violencia de género que sufría con Vadalá . "Con Vadalá no siento nada. Qué loco, ¿no? No sé si sentir nada es cubrir otras cosas. Yo ya duelaba antes. Lo había dejado a Luis y él no podía soportar la idea de que yo lo dejara. El tipo estaba loco y me ha perseguido muchas veces con un revólver. Sí, sí, sí...", reveló la diva.

"Hay amigos míos que te pueden dar constancia. Sí, mi amor. Tenía un nivel de locura... No sé qué le pasaba. Yo ya había duelado y él había entrado en una etapa medio conflictiva, que pensaba que era por culpa mía, y nada era culpa mía", agregó Moria. Al mismo tiempo, señaló que Vadalá no podía soportar que ella lo dejara. Y cerró: "Yo no tengo culpa de nada, le había dado un negocio de mucho dinero para que me lo manejara y no estaba preparado para hacerlo. Lo mareó todo. Hizo una vida rarísima. Y sé que le hizo daño a mi hija".

Moria Casán, sobre la muerte de Luis Vadalá

A finales de julio de 2023, Luis Vadalá perdió su vida después de luchar contra una enfermedad terminal en el Hospital Británico a sus 69 años. "A mí me da igual que esté muerto porque la muerte no mejora a las personas. Se me metió en la ducha un día. Tenía un arma en mi casa, y mi hija un día lo vio que salió a tirar tiros. Tenía esos mambos. Pobre tipo, qué sé yo. No sentí nada. Sí sentí por la muerte de Carlos Sexton, que fue un hombre muy importante en mi vida. Y sí lo sentí con el padre de mi hija, a Mario Castiglione, cuando se murió. Por supuesto que sí", reveló Casán.