Moria Casán le dio el peor revés a Marcelo Tinelli y se bajó a último momento: "No voy"

La diva plantó a Marcelo Tinelli y El Chato Prada en pleno estreno. Moria Casán no acudió a un estudio de América TV ante el pedido de su jefe.

Marcelo Tinelli y Pablo "El Chato" Prada sufrieron un imprevisto en plenos preparativos para el Bailando 2023 en América TV y Moria Casán no habría reaccionado de la manera esperada ante un pedido de ayuda. La diva que condujo programas como Monumental Moria e Incorrectas ha sido durante más de una década funcional a Showmatch desde su lugar en el jurado y también será parte de la llegad del reality show al canal de Daniel Vila.

La periodista Nancy Duré dio detalles sobre el estreno de El Debate del Bailando, el ciclo dedicado al show de Marcelo Tinelli conducido por Denise Dumas, y aseguró que tanto la emisión del sábado como la del domingo se grabaron el día viernes. "Estaba todo a medio cocinar. Estaba todo a medio hacer. No había camarines, maquillaje... No sabían en qué estudio iban a grabar. Finalmente agarraron el estudio de 'Intrusos' y armaron la escenografía del otro lado", comentó la panelista de Socios del Espectáculo, el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece.

Duré reveló que quienes formaron parte del programa tuvieron que esperar en los pasillos hasta que todo estuvo armado y que las grabaciones comenzaron recién alrededor de las 7 de la tarde. "Polino llegó tarde porque además, no había taxis para llevar a la gente. Lo peor de todo, no había catering. La gente estaba muerta de hambre. Empiezan a hacer el primer programa, en el que estaba como invitado principal Marcelo Polino, y se demora todo. Parece que la señora Moria Casán tuvo un topo y le avisó 'mirá que esto viene muy complicado, viene para largo'. Entonces ella dijo '¿quiénes son, mis amores? Yo no voy'", agregó la comunicadora sobre la respuesta que Casán le habría dado a Prada.

"Él caminaba por las paredes y salió disparado hasta el estudio de LAM que queda a la vuelta, a pedirle por favor, a rogarle y suplicarle, a Marixa Balli, que se quedara a la grabación para poder reemplazar a Moria", continuó Duré. Y cerró: "Marixa trabaja todo el día, no quería saber nada pero se tuvo que quedar y la grabación terminó a las 2 de la mañana del sábado y sin comer un bocado".

Fuerte denuncia de Moria Casán a Luis Vadalá

La diva se refirió en Infobae a la relación que mantuvo con Luis Vadalá entre 1990 y el 2001 y habló de situaciones de violencia. "Con Vadalá no siento nada. Qué loco, ¿no? No sé si sentir nada es cubrir otras cosas. Yo ya duelaba antes. Lo había dejado a Luis y él no podía soportar la idea de que yo lo dejara. El tipo estaba loco y me ha perseguido muchas veces con un revólver. Sí, sí, sí", contó Casán.