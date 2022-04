Moria Casán habló del uso de sus frases en la política: "Kicillof la dijo"

La diva Moria Casán repasó su trayectoria en los medios, analizando el impacto de sus frases en el imaginario popular y en la política.

Invitada a Socios del Espectáculo (El Trece) por el esperado estreno de Julio César, de William Shakespeare en versión libre de José María Muscari, Moria Casán repasó su trayectoria y habló del impacto que tuvieron sus frases en la cultura popular. "'El decorado se calla' la están usando muchos políticos", remarcó.

Cuando Rodrigo Lussich y Adrián Pallares le consultaron sobre el éxito de sus frases icónicas, "La One" explicó que muchas de ellas tienen repercusión en altas esferas de la política. "La frase 'el decorado se calla' la están usando mucho los políticos. La otra vez, Kicillof peleándose con alguien soltó un 'el decorado se calla'. Prat Gay dijo una frase mía, 'como dijo Moria hubo una mala perfomance'. Les doy frases a los políticos", enumeró, dando paso a que Lussich soltase el chiste irónico: “Que diga una frase Prat Gay ya es mucho”.

Acto seguido, el programa pasó un tape con un compilado de frases de la diva, que fueron recibidas con muchas risas de parte de todo el equipo. “Que calor me está dando. Por eso soy capocómica, todo nace de forma natural. Lo de japaleta fue una bomba”, recordó Moria, muy divertida.

“A mí me gusta la lengua karateka”, aprovechó a decir Pepe Pompín, histórica marioneta de la televisión (pasó por el Canal 7, Telefe y ahora está en El Trece). Picante, la mamá de la actriz Sofía Gala se sumó al ida y vuelta con una chistosa advertencia para el conejo: “Ojo vos eh, sos más malo que una araña”.

Moria Casán lanzó un guiño político para Sergio Massa: "Un gran mediador"

Entrevistada por El Destape, Moria habló de la excelente relación que tiene con la familia del "Pato" Galmarini y comentó cómo se desarrollan los encuentros familiares, en los que no se habla de política. "Él (Sergio) está muy bien en sus funciones, pero prefiero no hablar mucho de eso", expresó la diva.

Pero ante la pregunta de 'si veía a Massa para una futura candidatura a Vicepresidencia o Presidencia' Moria no dudó en elogiar al político y detallar: "Si hay alguien que tiene pasta, cintura y es brillante en eso, es Sergio. Por sobradas razones. Y ahora con la gestión en el fondo, que el mismo Guzmán le agradeció, demostró que es un gran mediador entre todas las fuerzas del Frente de Todos. Él quiere juntar gente. La separación no da, no se construye nada con eso. Le veo mucha pasta a Massa, está más que preparado".

También, en tono humorístico, contó cómo se refiere a Massa en la intimidad familiar y precisó: "Yo le digo ‘Ser Gei’, él me dice “Mami Mo’. Yo le digo 'hacés el hula hula con la cintura, baby, no cintureás la política'".