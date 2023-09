Moria Casán expuso una burrada de Pampita en el Bailando: "Es de salita rosa"

"La One" cruzó la devolución de Pampita con un fuerte comentario que provocó el contraataque de la modelo. El picante cruce que tuvo lugar en el Bailando 2023.

Moria Casán soltó la lengua karateca y expuso una burrada de Pampita al aire, marcándole un error en su devolución a Alexis "El Conejo" Quiroga en el Bailando 2023 (América TV). "Es de manual, de salita rosa", sentenció la diva, apuntando hacia la modelo.

Luego de la perfomanece de "El Conejo" y de recibir un 3 de Ángel de Brito y un 8 de Pampita como puntajes, Moria se dirigió a la pareja y mostró su contraposición al punto de vista de la modelo, quien suele pedir trucos al final de las coreografías. "Lo que hacen estuvo bien pero falta definición del cuerpo, más determinación. Con la gente que comienza no le pongan trucos al final", indicó Moria. En ese momento Tinelli encendió la mecha al deslizar: "Pero Pampita pidió un truco".

"Pampita es una cosa, yo soy Moria Casán", sentenció la legendaria actriz y diva. Acto seguido remarcó: "Ella puede pedir lo que quiere. Yo les pido, por favor, los trucos en el final no los pueden hacer ni siquiera muchas veces....¿qué quiere decir la señora?".

"A mí me gusta el truco final porque te deja bien arriba", se metió Pampita, defendiendo su postura. Lapidaria, Moria le contestó: "Sí, pero te deja bien arriba si sabés hacerlo. Si no sabés hacerlo te deja bien abajo y con una costilla fisurada". "Pero esto es un concurso de baile", siguió la también conductora, sin achicársele a la lengua karateca.

"Pero ellos no son bailarines. Ella sí, el no. Están aprendiendo. En el momento de descanso lo hicieron bien porque no estaban ablandados. Es de manual, de salita rosa (...) No tanto truco, porque el truco come pasos de baile", cerró Moria, exponiendo los errores en la devolución de su compañera de jurado.

El vergonzoso momento de Pampita con una abuela en el Bailando

Pampita quedó envuelta en una controvertida pelea con Nelly Camjalli, la abuela de 82 años que participa en el Bailando 2023 (América TV), luego de soltar polémicas declaraciones. La confusión de la modelo en su tirante cruce con la mujer que saltó a la popularidad por sus participaciones en Luzu TV.

Después de su debut en la pista del Bailando, Nelly recibió una fulminante devolución de Ángel de Brito y Pampita, que en un intento por dar una devolución amable, soltó un polémico comentario que desató a la mujer. "Me faltó movimiento de caderas", apuntó la modelo como tip para que la abuela pueda mejorar su performance si pasa de ronda. "No lo esperes. Ni en pedo", le contestó ella, desatando un picante ida y vuelta.

"¿No es que va a haber evolución? ¿Tengo esperanzas de que vayas a mejorar?", preguntó confundida Pampita. Con el mismo tono afilado, Nelly le respondió: "No, no, nena. Me cuesta. Ni en pedo". "Ya ella misma se tira para abajo", lanzó la otrora ganadora de un Bailando y actual jurado de la competencia.

Reticente, Nelly se defendió y acorraló a Pampita con una opinión ácida: "Tengo dos días para acomodar los huesos después de esto. ¡Estás loca! Te quiero ver bailando a vos a mi edad". "Yo voy a bailar igual y mejor capaz", ladró ofendida la modelo. Sin achicarse, Nelly subió la apuesta y remató con un "no voy a estar para verte".