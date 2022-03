Moria Casán encaró a un conductor de El Trece: "Te pusiste colorado"

Filtraron que Moria Casán se enamoró de un reconocido periodista de El Trece. Los detalles a tener en cuenta tras el la sorpresiva noticia que se conoció en la farándula argentina.

Moria Casán volvió a estar en el foco de la escena de la farándula argentina. En las últimas horas, se conoció que la modelo, actriz y conductora de El Nueve se enamoró de un famoso conductor de El Trece. La noticia tomó revuelo y causó sensación entre los televidentes.

Todo sucedió en la jornada de este jueves en Arriba Argentinos, noticiero de la mañana por El Trece. En medio de una charla acerca del viaje que Anamá Ferreira hizo para conocer a un hombre en París (Francia), Jimena Grandinetti se dirigió a Marcelo Bonelli y le comentó: "Está circulando por los pasillos que Anamá Ferreira te tiró onda a vos al aire". Y luego indicó que fue Graciela Alfano la encargada de ventilar dicho rumor.

Frente al comentario, el conductor reaccionó: "Cuando le hicimos la nota al aire sobre Tinder, que dijo que la habían eliminado...". "Yo no me di cuenta. Ahora que lo pienso, (Alfano) tiene razón", agregó Grandinetti. Sin embargo, otro de los integrantes del programa se metió en la conversación y aportó un testimonio revelador. "Hay alguien más que te tiró onda hace unos años y fue en A Dos Voces... y fue Moria Casán", expresó. Igualmente, esta situación tuvo lugar tiempo antes de que la diva se pusiera en pareja con Fernando "Pato" Galmarini, suegro de Sergio Massa. "Te pusiste colorado", recordó.

Marcelo Bonelli, conductor de Arriba Argentinos por El Trece, fue seducido por Moria Casán.

Bonelli no supo bien cómo evitar el momento y prefirió no profundizar acerca del día en que Moria Casán le tiró onda en A Dos Voces, programa emitido por TN. Antes de darle un cierre al asunto, Jimena bromeó: "¿Entonces cómo es esto? Todas las que vienen te tiran... ¡tac, tac, tac!". Y agregó: "Me gusta que las chicas vayan al frente... Bonelli quiere esquivar".

La confesión de Graciela Alfano en el estreno de Socios del Espectáculo

En uno de los tramos del programa, Graciela Alfano hizo una profunda revelación que causó revuelo en el programa Socios del Espectáculo. En medio del debate sobre la separación de Jorge Rial con Romina Pereiro, la panelista se quejó de que el conductor le echara la culpa a la pandemia por la ruptura.

"Perdón pero antes los matrimonios duraban más", indicó "Grace". Rodrigo Lussich le consultó sobre su relación con el padre de dos de sus tres hijos: "¿A vos cuánto te duró Capozzolo?". "No, no quiero ser autorreferencial pero lo digo porque vos me preguntás. Pasa que la fidelidad nunca fue mi fuerte", respondió ella, a pura sinceridad.

Finalmente, Alfano profundizó cómo eran sus épocas como infiel: "Yo tuve varios, algunos al mismo tiempo. Empezaba uno cuando terminaba el otro. Yo hubiera sido feliz como los jeques, que viste que tienen varias mujeres". "Entonces la canción de ‘Somos los Piratas’ a vos te viene bien", bromeó Lussich; mientras el resto de la mesa sonreía. Y la exvedette reconoció: "Yo soy la pirata".

Qué días y horarios está Socios del Espectáculo, nuevo programa de El Trece

Socios del Espectáculo, nuevo programa por el que apuesta Adrián Suar, se puede ver de lunes a viernes, por El Trece, desde las 11 hasta las 13 horas.