Montaner volvió a cruzar a la Sole en La Voz

El músico criticó una decisión de la cantante de Arequito, en base a una presentación de un miembro de su team.

El cantante Ricardo Montaner volvió a opinar sobre una elección de su compañera de La Voz Argentina, Soledad Pastorutti, respecto a una canción que un miembro de su equipo interpretó. En su descargo, el argentino-venezolano demostró que no considera conveniente cambiar el estilo musical al que se aboca un artista, sobre todo cuando su manera de cantar está muy marcada por ese género.

Después de un KnockOut donde los concursantes Luciana Irigoyen y Emanuel Rivero interpretaron Como tu mujer y Dueño de nada, respectivamente, Montaner hizo referencia a la gran sentido de pertenencia que Rivero tiene con el tango y señaló como un error al hecho de haberlo hache cantar una canción melódica, del Puma Rodríguez. “En el caso de Emanuel, me encanta escucharlo cantar tango. Entonces, si hay algo que me ha llamado la atención de ti en este programa es que eres el defensor del género y si yo fuera Sole te regresaría ahí”, lanzó la voz de Tan Enamorados y así cuestionó la decisión artística de la cantante arequitense.

Por su parte, la Sole no hizo referencia a las declaraciones que había emitido Montaner y se enfocó de manera directa en el veredicto que debía dar: “Puedo decirles que les agredezco que hayan aceptado el desafío de cada canción y, bueno, ya tengo una decisión tomada: quien continúa en el Team Sole es… Emanuel”.

Una discusión semejante

Hace algunos días, Montaner también criticó a la intérprete de Tren del Cielo por una performance de dos integrantes de su equipo: “Hemos sacrificado a Victoria y no me parece justo. La canción era para él y no le permite a ella hacer nada. No siento que sea una batalla justa. Pienso que Patricio cantó la canción cómoda para él y lo demás vino de adorno. Si me tengo que pronunciar, por un poco de justicia, yo diría que me quedo con Victoria porque merecía lucir más y esta canción no le daba la posibilidad”.

“Todas las canciones que se eligieron en mi equipo fueron consensuadas con los participantes, acá nadie impuso nada. No le quitemos mérito a Patricio que tiene un rango vocal increíble, pero es cierto, Victoria, que quizás lo tenías que resolver de otra manera. Lo habías logrado súper bien y sé que lo podías hacer mejor porque lo escuché”, respondió Soledad y concluyó: “Esto es una batalla, se canta una vez, y yo tengo que evaluar por lo de hoy. Entiendo lo que sienten ustedes, pero no veo la injusticia porque lo hemos charlado, se consensuó”.