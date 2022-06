Monica Farro ventiló detalles de su vida íntima: "Tres veces por semana"

Mónica Farro sorprendió al público al revelar particularidades de su vida sexual.

Mónica Farro sorprendió a los televidentes al revelar detalles de su vida sexual. La actriz uruguaya contó sin problemas los por menores de la sexualidad con su esposo, Leandro Herrera, quien se sometió a una entrevista donde también se animó a confesar cómo es la intimidad con su esposa.

La artista y su esposo estuvieron en LAM, donde el matrimonio le contó a Ángel de Brito y las angelitas cómo llevan su vida sexual. El marido de Mónica Farro expresó que de lunes a viernes, lo hacen tres veces por semana, pero fue la actriz uruguaya quien aclaró que no siempre hay final feliz para ella, sino que "Capaz es más para él". "Él es muy sexual. Yo lo soy, pero él es más joven", remató.

Con la intención de justificarse, Leandro Herrera sentenció: "Dormimos desnudos. Tengo a Mónica Farro, desnuda, de espaldas… ¿Cómo hago?". Fue en ese instante cuando Mónica Farro reveló un detalle que dejó boquiabiertos al conductor y las panelistas de LAM, la actriz manifestó: "A veces estoy dormida, y bueno, él hace lo suyo".

Farro también se refirió al boom de las famosas que producen contenido para plataformas donde los usuarios pagan para ver sus fotos y videos subidos de tono. La artista reveló que recibió muchas propuestas para sumarse a la movida de la venta de imágenes hot, pero que nunca accedió. Sin embargo, cabe recordar que en su momento, fue tapa nada más ni nada menos que de la revista Playboy.

Mónica Farro y el esposo, Leandro Herrera en LAM.

Mónica Farro recordó las visitas higiénicas a su expareja Juan Suris

En diálogo con Ángel de Birto, Mónica Farro recordó cómo fue su relación con Juan Suris mientras estaba detenido. La artista reconoció: "Es complicado, pero yo no lo sentí tan horrible. Los primeros dos años iba todos los meses, después ya no, iba cada tanto, cada seis meses, ya estaba desenamorada y mantuve la relación hasta que él saliera por códigos nada más y cuando salió le dije 'adiós, no te quiero ver más'".

Con respecto a cómo eran las visitas, Mónica Farro aseguró que no es fácil entrar a la cárcel, pero que ella estaba en un lugar de comportamiento, que es una cárcel muy diferente a otras. La artista aseguró que no se siente mal por haberlo hecho: "Cuando me dicen 'sucia' por entrar a una cárcel a tener sexo, y sí, prefiero tener sexo con la persona que amaba en ese momento y no con cualquier persona afuera".