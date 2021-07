Mirtha Legrand y su fuerte confesión: "Tengo miedo, me tienen que cuidar"

La diva de 94 años volvió a hablar en una entrevista en la que se refirió al coronavirus, a sus programas de TV, a Susana Giménez y a Julián Weich.

Luego de casi una temporada y media sin conducir sus habituales programas de televisión, Mirtha Legrand le brindó una entrevista a La Nación y dejó una fuerte confesión en pleno contexto de la pandemia de coronavirus. "Yo tengo miedo, me tienen que cuidar, no me tienen que insistir", reconoció con relación a las permanentes preguntas sobre su vuelta a la pantalla chica en Argentina.

Pese a que ya recibió las dos dosis de la vacuna rusa Sputnik V, prefiere la cautela y la calma. “Los estudios de televisión son muy vulnerables, por el momento no voy a volver”, aseguró con respecto a un posible contagio en El Trece, canal en el que hasta principios de 2020 la diva de 94 años lideró sus habituales ciclos Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha.

“Hasta la primavera no voy a regresar a mi programa. Hasta que no pase el frío no retomaré mi trabajo”, detalló la exactriz, por lo que se especula con que al menos hasta octubre continuará reemplazándola allí su nieta Juana Viale. “Este brote tan fuerte que hubo me acobardó”, profundizó.

De hecho, un integrante del equipo de su producción que suele trabajar con ella -del que no quisieron revelar la identidad- le confirmó esta versión al mismo medio de comunicación unos días antes y admitió: “Cuando parecía todo encaminado, lo de Susana Giménez le pegó y le generó mucho miedo”.

Mirtha Legrand habló sobre el COVID-19

El caso de Susana Giménez

Acerca de su colega, comentó: "Sus problemas de salud y su internación me dolieron muchísimo. Ahora está muy bien y ya le sacaron el oxígeno. Hablo siempre con ella, somos familia. Se está reponiendo muy satisfactoriamente, a fin de mes le van a dar el alta definitiva".

Julián Weich

Sobre el conductor que dio positivo hace algunos días y cuyo cuadro empeoró el fin de semana pasado, lanzó: “Pobrecito, está en terapia intensiva... Ojalá se mejore pronto también”.

La nueva normalidad

El recorrido de pocas cuadras que separa a su casa de la residencia de su hija Marcela Tinayre en Barrio Parque o del consultorio del Doctor Cecchi en Recoleta se convierten para ella en un motivo de disfrute en medio de la pesadilla. “Cada tanto salgo... Casi no voy a ningún lado, sólo me acerco a tomar el té o a comer a lo de Marcela y también cumplo con las obligaciones personales, como ir al dentista", relató.

A pesar de que su staff espera con ansias el regreso, la diva aclaró: "Esta pandemia es larguísima e insoportable. El canal me llama para que vuelva, son muy cariñosos, pero yo tengo miedo. Me llama (Pablo) Codevila en nombre propio y en nombre de (Adrián) Suar".

Para la fecha en la que se concrete el retorno, está previsto que StoryLab, la compañía de su nieto Ignacio "Nacho" Viale a cargo de la producción y de la realización de los formatos de la estrella, monte un operativo que incluya una burbuja sanitaria para minimizar los riesgos y preservar a la protagonista, tal como aconteció el 19 de diciembre pasado.

La idea es que Mirtha vuelva con su auto casi hasta la puerta del camarín y que en el estudio apenas permanezca el personal mínimo e indispensable.