Mirtha Legrand filtró un secreto íntimo antes de volver a El Trece: "No podía"

Mirtha Legrand hizo un sorpresivo comentario íntimo antes de regresar a la pantalla de El Trece. A través de un video, la diva realizó un descargo sobre su vida privada.

Mirtha Legrand tuvo una sorpresiva aparición en un video que causó muchísimo revuelo en las redes sociales. A poco tiempo de su vuelta a la TV por la pantalla de El Trece, la famosa conductora decidió revelar un secreto íntimo sobre su vida privada.

A través de una publicación que hizo la cuenta de Twitter oficial de HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA), a Mirtha se la vio en una mesa muy similar a la de Game of Thrones, exitosa serie de gran reconocimiento mundial. "Les voy a contar una noticia con la que estoy muy entusiasmada. Antes no podía decir nada, pero ahora sí", comenzó diciendo la diva.

En dicho marco, Mirtha hizo un curioso anuncio: "En este último tiempo, muchísimas celebridades han tenido sus propias series y películas basadas en sus vidas. Y ahora, yo tendré la mía". Y agregó: "Accedí a revelar los grandes secretos de mi familia. Han habido conflictos en mi círculo familiar. Romances, disputas de poder. Realmente, ha pasado de todo y yo he decidido contarlo".

En una suerte de comparación con la icónica serie que tendrá una precuela denominada House of the Dragon, la presentadora de TV se refirió a su vida personal y a cómo cree que el público ve a su familia: "Muchas veces, la gente en la calle me dice que nos ven con un clan. Hasta nos comparan con unas monarquías. Me hacen reír...". Y adelantó: "En esta nueva serie van a descubrir mi nombre real, van a poder ver mi infancia y conocer a quienes fueron mis compañeros. Cómo los extraño...".

Mirtha Legrand no suele exponer detalles de su vida privada.

Finalmente, y con un tono de humor, Mirtha Legrand expresó: "Producción, ¿podemos mostrar un adelanto? Sí, me dicen que se puede, ¡vamos a verlo!". Y concluyó con una reversión de su tradicional frase: "Y recuerden como siempre les digo, 'como te ven, te tratan y si te ven mal te maltratan. Y si te ven bien, te quieren robar el trono".

Mirtha Legrand revela la dura adicción que sufre

En una entrevista que le concedió a Socios del Espectáculo, programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Mirtha Legrand expresó su alegría por su vuelta a la TV: "Tengo mucha emoción -expresó la conductora- ¡Dos años y medio es mucho tiempo! Pero, finalmente, llegó el día…¡Estoy a punto de llorar de tanta emoción!".

"Yo me siento muy querida en mi país, todo el mundo me demuestra su cariño, lo que ha pasado en estos últimos meses…yo estoy impresionada. Me gustaría hacer un estudio de por qué se produjo esto…tal vez porque no me ven hace mucho tiempo", concluyó, acerca de lo que genera su vuelta a la TV.

En plena charla, Mirtha decidió contar que en estos últimos años comenzó a tener una adicción. "Yo mando WhatsApp a la madrugada, le escribo a Susana Giménez, ella también es nocturna, pero a veces se va a dormir antes que yo". Y advirtió: "¡Me he hecho adicta al celular!".

Al escuchar la nota, Pallares comentó: "La verdad es que sí emociona porque tiene 95 años y debutó a los catorce ¡Hace 80 años que es diva!". Y agregó: "No existe ni en Argentina ni el mundo alguien así. Una mujer que se preparó toda la vida". En tanto, Paula Varela recordó algunos obstáculos que debió transitar la presentadora y actriz: "Hubo una pandemia, un momento de encierro y de mucho miedo, más para la gente mayor…también perdió a su hermana. Por eso esta vuelta debe tener para ella otro significado".