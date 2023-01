Mirtha Legrand dijo lo que nadie esperaba de Juana Viale: "Ella no"

Mirtha Legrand fue consultada por la separación de Juana Viale y Agustín Goldenhorn, y terminó enredando a su nieta en una polémica revelación.

Mirtha Legrand fue consultada por la separación de Juana Viale y Agustín Goldenhorn, y curiosamente brindó una respuesta sorpresiva que delata la poca comunicación que hay entre la familia. "No cuenta nada", sentenció la diva de los almuerzos, mandándola al frente.

Recién llegada a Mar del Plata para la temporada de verano, "La Chiqui" accedió a darle una nota a LAM (América TV) y cuando le preguntaron por la reciente separación de su nieta -actual conductora de Almorzando por Juana en El Trece- arremetió: "No, no sé... ella no cuenta nada".

"Cuándo usted dice que no sabe, no dice que no...", presionó el cronista del magazine de espectáculos, a lo que Mirtha se mostró implacable y respondió, muy afilada: "Ella no cuenta nada. Bueno chicos me tengo que ir, hace cuatro horas y media que salí de mi casa".

La muerte que golpea a Mirtha Legrand en El Trece: "La adoraba"

Semanas atrás, Mirtha Legrand le dedicó unos minutos de su programa de El Trece a la memoria de Pinky, la legendaria conductora de TV que falleció a sus 87 años. "Mis condolencias a la familia de Lidia Satragno, conocida por todos como Pinky, que falleció el último jueves a los 87 años”, comenzó su descargo la madre de Marcela Tinayre, a modo de homenaje a su colega tras su partida.

Y agregó: "Pinky fue una reina en la televisión, era la señora televisión de verdad. Una mujer muy inteligente, con un físico excepcional, bonita, preciosa, siempre bien vestida", sobre la mujer que presentó el cambio de la televisión en blanco y negro a color.

Legrand aseguró que admiraba mucho a Pinky y que era una fiel seguidora de su carrera artística en los medios de comunicación. "La última vez que la vi habrá sido hace tres años, en una fiesta de las que hacía Gente. Ella estaba en silla de ruedas, yo estaba con Susana Giménez, la vimos y nos acercamos a saludarla. Yo creo que no me reconoció, pero ahí le di el último beso", agregó la celebridad. Y concluyó, emocionada: "La verdad fue una reina, una maravilla. La gente la adoraba. Y se fue, murió, la gran Pinky. Para ella todo mi amor, todo honor y toda gloria".