Mirtha Legrand cruzó a quienes la burlan por su edad: "Ojalá lleguen"

En una reciente entrevista, Mirtha Legrand lanzó una fuerte determinación sobre los constantes chistes.

Mirtha Legrand es una de los personajes más importantes de la televisión y la historia cultural argentina, sin embargo, como hay gente que admira mucho su carrera, hay muchas otras que toman a la conductora como punto para las burlas. Luego de mucho tiempo de silencio sobre este tema, Legrand se mostró muy tajante hacia las personas que critican su edad.

A través de las redes sociales, Mirtha Legrand suele ser víctima de constantes burlas y memes con respecto a su edad. En este marco, la conductora de El Trece fue consultada sobre su opinión sobre el tema en una reciente entrevista y respondió de forma contundente. Luego de tantos años soportando estos chistes, Mirtha develó cómo se siente ante esta situación.

"Mirtha, usted que consume tantas noticias con su tablet, ¿cómo se toma cuándo hacen chistes sobre su edad?", fue la pregunta que disparó Santiago, el notero de LAM. Con una actitud muy relajada, Mirtha Legrand contestó: "Nada, los tengo muy bien vividos. Ojalá lleguen a mi edad tan bien como estoy yo". Por último, la conductora admitió que no suele prestarle mucha atención a los memes que se viralizan a diario, pero si está al tanto de lo que se dice sobre ella.

Mirtha Legrand habló de su relación con Adrián Suar: "No crean todo lo que dicen"

Luego de dos años alejada de la televisión nacional, se instalaron rumores de que Mirtha Legrand regresaría a la pantalla chica. Aunque todavía no se definió cuál sería la dinámica de los programas, se rumoreó que la producción le habría ofrecido a la conductora una formato que no les gustaba en lo absoluto. "Yo quiero volver a El Trece pero ellos me proponen un especial por mes y es poco. Quiero trabajar", habrían sido las declaraciones de Mirtha en su entrevista con la Revista Caras.

Sin embargo, esta misma nota con LAM, Legrand se refirió a su supuesto vínculo con Adrián Suar y se mostró muy indignada. "Eso no es verdad. No crean en todo lo que dicen porque es mentira". Por último, Mirtha Legrand se negó a dar muchos detalles sobre el programa que llevará a cabo pero aseguró que "volverá a la televisión este año".