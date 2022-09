Mirtha Legrand confesó su miedo a la muerte: "Trato de sacarlo de mi cabeza"

Mirtha Legrand brindó una entrevista a corazón abierto y confesó su temor por la muerte.

Mirtha Legrand está muy cerca de volver a la televisión en su histórico programa, La Noche de Mirtha, el próximo sábado 17 de septiembre de 2022 a las 21:30 horas junto a su nieta Juana Viale. Unos días antes a esta fecha tan especial, la diva dio una entrevista íntima en la que confesó, entre varias cosas, que tiene muy presente la muerte.

A sus 95 años, Legrand regresará a la pantalla chica después de dos años y medio lejos del trabajo a causa de la pandemia del coronavirus y problemas de negociaciones en El Trece. La conductora habló sobre esto en una entrevista con Diego Luego y Luciana Geuna para Telenoche (El Trece) y abrió su corazón sobre sus miedos más profundos.

"Me siento rara, porque estuve dos años y medio ausente. Así que estoy como si debutara, pero estoy feliz, muy contenta. Tenía ganas de volver", comenzó Mirtha. Y recordó el consejo que le dio su médico para evitar el deterioro neurológico de la vejez: "Además, yo conté que hace un tiempo llamé a un neurólogo famoso y le dije 'Doctor, yo quiero volver a ser la de antes. Haga cualquier cosa'. Y tomó un lápiz y escribió en su escritorio 'trabaje'", sumó "La Chiqui".

Acto seguido, el periodista la sorprendió con una pregunta al hueso: "¿Es la muerte algo en lo que pensás?". Lejos de negarlo, Mirtha respondió: "Sí, yo soy grande y sí, pienso que dejaré a mis seres queridos, pero trato de sacarlo de mi cabeza, trato de evitarlo. Yo adoro la vida".

Por último, le pidió a su público que la reciba con "mucho amor y mucho cariño" ya que está muy entusiasmada por volver. "Que me miren bien, con cariño y con amor. Yo busco el amor de la gente, yo lo doy también. Que me vean con buenos ojos, que es una ilusión volver. No es fácil, pero lo voy a hacer con toda mi alma, con todo mi corazón", prometió.

Cuando la periodista le preguntó si iba a cambiar algo de su manera tradicional de trabajar, Legrand respondió: "Yo voy a ser la misma, no voy a cambiar nada. Voy a hacer preguntas, algunas incisivas. A mí me gusta, no molestar al invitado, pero que cuente. Yo misma me digo 'esto está bien, Chiquita'".

El consejo de Mirtha Legrand para las personas mayores

Mirtha también contó que su médico le aconsejó, aparte de trabajar, no quedarse mucho tiempo en cama y hacer algo de actividad física. "Hacía kinesiología, porque la cama tira. Señora, no abuse de la cama, es malo. Hago gimnasia, levanto las piernas con una pesa de 2 kilos en cada tobillo", detalló la conductora. Además, sumó que después de tanto tiempo sin conducir, sus cuerdas vocales perdieron entrenamiento y al día de hoy cuenta con una foniatra que la ayuda a recuperar su calidad vocal.