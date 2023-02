Mirtha Legrand apuntó picante contra Adrián Suar y lo destrozó: "Tan complicado"

Mientras negocia con El Trece para volver a la pantalla chica, Mirtha Legrand disparó durísima contra Adrián Suar.

Mirtha Legrand volvió a apuntar con dureza contra Adrián Suar en medio de las negociaciones que mantiene la productora de su nieto para regresar a la pantalla de El Trece. "Tan complicado", disparó la diva de las mesazas durante una charla con un programa de espectáculos en el día que cumplió 96 años.

Feliz cumplir un año más y tener la posibilidad de seguir trabajando de lo que le "encanta", Mirtha Legrand dialogó telefónicamente con distintos programas de espectáculos. Uno de ellos fue Intrusos, y durante su breve charla con el ciclo que conduce Flor de la V, "La Chiqui" se refirió a las negociaciones que mantiene con El Trece para volver a la pantalla chica con una picante definición.

"No está arreglado todavía", contó con sinceridad Mirtha ante la consulta de cómo venían las charlas entre la señal del Grupo Clarín y StoryLab, la productora de Nacho Viale. Con la tranquilidad que le da ser una figura excluyente de la televisión argentina, Legrand apuntó durísima contra Adrián Suar y más directivos de El Trece: "Los gerentes de los canales son tan complicados".

Además, aseguró que no quiere que se tarde "tanto tiempo" en las negociaciones, tal como ocurrió el año pasado. Ante el pedido de los integrantes de Intrusos para que se sume a América TV, Mirtha los esquivó explicándoles que la ponían en "un apuro". Sobre los motivos por los que se demoran las charlas con El Trece, la diva contó que no sabía en qué cuestiones no se ponen de acuerdo las partes, ya que eso lo maneja directamente su nieto.

Mirtha Legrand y su "necesidad" de trabajar

En su charla con Intrusos, "La Chiqui" también se refirió a su alejamiento de la televisión por la pandemia, que la llevó a no hacer su programa durante más de dos años. "A mí me encanta, necesito trabajar", aseguró la diva, que se sinceró respecto a cómo vivió esa difícil situación.

"Salí de la pandemia pésima, no con depresión porque no soy depresiva pero con una tristeza, una angustia", reveló Mirtha Legrand sobre cómo vivió el 2020 y el 2021. En ese sentido, la diva recordó el consejo de Facundo Manes: "Lo que me dijo fue que trabaje". Además, contó que en su regreso a la pantalla de El Trece tras dos años, aseguró que estaba muy nerviosa porque tenía miedo de haberse olvidado de cómo hacer el programa.