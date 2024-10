"Milei no se equivocó": el video del hermano de Francella a los gritos en un móvil

Qué pasó con Ricardo Francella, el hermano de Guillermo Francella que salió a los gritos en un móvil de América TV.

Guillermo Francella es uno de los artista más influyentes de la Argentina y desde que mostró su banca a Javier Milei, su figura dividió aguas en el mundo de la televisión y el espectáculo. En las últimas horas, quien rompió el silencio en el marco de la separación con su esposa fue su hermano Ricardo, pero de una manera particular: salió a los gritos en pleno móvil de América TV y lanzó palabras de apoyo al presidente en sintonía con el actor.

En la jornada del martes 29 de octubre, se viralizó el video del hermano de Guillermo Francella furioso a los gritos en el móvil de Desayuno Americano. Los motivos por lo que se mostró enojado fue porque se filtró la separación del actor con su esposa después de 36 años de casados, noticia que desmintió completamente.

"Escuchame, te lo digo bien clarito, como dijo Milei y no se equivocó. Yo pensé que estaba del tomate y no está del tomate. Analizá lo que te digo. La voy a encontrar a esta mina", lanzó Ricardo Francella refiriréndose a la periodista encargada de revelar la supuesta separación de la cual no se sabe su nombre. "Ahora voy a hablar con mi hermano porque quiero saber el nombre y el apellido de esta mina y mandarla a la concha de su madre públicamente", agregó fastidioso.

En ese momento, aprovechó para mostrar su apoyo a Javier Milei con un comentario que despertó muchas sensaciones en el ambiente. "Por eso te digo lo que dijo Milei, que muchos dicen que está alteradito y no tiene nada de alterado el presidente con respecto a la prensa. Informate y después hablamos. Por eso hay mucha calumnia en la prensa. Yo lo sé. Y por eso te dije lo de Milei", concluyó retirándose del móvil.

Tras la polémica con Francella en los Martín Fierro, se confirmó qué pasará con El Encargado

Las caras de incomodidad de Guillermo Francella ante los discursos políticos en contra de Javier Milei en la gala de los Martín Fierro de Cine fueron uno de los temas de debate en las redes sociales, pese a que el actor ganó el Martín de Fierro de Oro por su trabajo en la serie El Encargado, de Disney+. Y tras el momento de polémica y laureles se confirmó cómo será el futuro de Francella en el show donde interpreta al portero Eliseo, un personaje maquiavélico y egoísta que solo busca satisfacer sus intereses a cualquier costo.

Para alegría de los fanáticos de El Encargado, la serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat tendrá una cuarta temporada que se estrenará durante el 2025 y cuyo rodaje se espera que arranque el próximo 28 de octubre de este año. Por el momento no hay fecha de estreno para la nueva tanda de episodios de El Encargado pero se deslizó que podrían ser 7 como en su tercera temporada. Todas las temporadas de la serie protagonizada por Guillermo Francella pueden verse en la plataforma de streaming Disney+.

La tercera temporada de El Encargado encontró a Eliseo (Francella) asistiendo como orador a una convención interamericana de encargados en Río de Janeiro, Brasil. Allí, rodeado de sus pares, tiene una revelación sobre el próximo paso en su vida profesional: fundar su propia empresa de encargados. Es así como convece a diversos consorcios de contratar sus servicios y a los encargados de unirse a él. Aunque las cosas serán bastante más complicadas de lo que él imaginó, Eliseo nunca se rendirá e irá por todo. Junto a Francella, lideran el elenco de la nueva entrega Gabriel Goity, Manuel Vicente, Gastón Cocchiarale, y Pochi Ducasse, junto a las participaciones especiales de Daniel Aráoz, Claudia Fontán, Pepe Novoa, José María Listorti, Alan Sabbagh, Darío Barassi, Benjamín Vicuña y Norman Briski, entre otras figuras.

"Yo creo que la gente se va a sentir muy identificada. El universo de El Encargado es muy local; en Europa, Estados Unidos, no hay una figura del encargado nuestro, del edificio. Pero, si lo sacas de ahí, las relaciones humanas y lo que pasa con el personaje es muy identificable. Se van a sentir identificados, no en él, sino en lo que cuenta y en lo que se ve", había dicho el actor Guillermo Francella años atrás, en plena campaña de promoción de la serie que terminó de rodar su tercera temporada. Por el momento no sabe la fecha de salida de la nueva tanda de episodios de la exitosa ficción argentina que devolvió al comediante a la pantalla chica después de Casados con Hijos y El Hombre de tu Vida. El éxito de la serie le consiguió no solo una tercera temporada, sino también una cuarta entrega de capítulos convirtiéndose en la serie argentina con más temporadas desde El Marginal (que cerró con 5 temporadas y una serie secuela anunciada y el producción).