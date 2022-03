Migue Granados fue destrozado en Twitter por un comentario sobre la muerte de Rozín

Migue Granados fue atacado en Twitter por un comentario que hizo tras el fallecimiento de Gerardo Rozín. Finalmente, terminó borrando sus tweets.

Migue Granados se convirtió en el centro de una gran polémica en Twitter tras los mensajes que publicó en la plataforma por la muerte de Gerardo Rozín. A raíz de su repentino fallecimiento, varias figuras de la televisión, como Mirtha Legrand, Marcelo Tinelli y Zaira Nara y él, expresaron su dolor en las redes. Sin embargo, Migue no fue recibido de la misma manera y algunos usuarios lo atacaron.

El comediante quiso expresar su dolor en torno a la muerte de Rozín a través de una anécdota personal que vivió con él. Sin embargo, algunos internautas se tomaron a mal la forma en la que lo contó y, después de muchas respuestas negativas, Migue Granados terminó eliminando el tweet para ponerle fin a la controversia.

“Desde que Rozín se enfermó y sabiendo lo que le iba a suceder, comenzó a llamarme porque quería que yo continúe haciendo su peña. Me dijo quizás el mejor piropo: que nadie iba a respetar tanto la música y la comida como yo”, contó el actor en uno de sus tweets. A pesar de que se negó, contó que Rozín le siguió insistiendo.

Tweets de Migue Granados tras la muerte de Gerardo Rozín.

“Por supuesto que no lo hubiese hecho. No estaría a su altura y era imposible querer agarrar eso sabiendo lo que iba a pasar. Hasta hace dos semanas me siguió llamando para hacerlo. Lo que rescato, sabiendo que iba a morirse, seguía pensando en producir su programa. Terrible”, agregó en otro de los tweets. En el siguiente, Granados destacó que La Peña de Morfi era “un programa donde no se apuraba a los músicos y donde la música era valorada de verdad, tranquilo, en vivo y con artistas posta”.

Aunque la intención de Migue fue destacar lo mucho que le importaba su programa a Gerardo, una usuaria en particular lo consideró un acto de insensibilidad. “Dios, la manera en que todavía no se enfría el cuerpo y este sale a ventilar que el muerto lo nombró su sucesor. ¿Más o menos? ¿Por Dios, no conocen lo que es el respeto?”, twitteó esta persona.

Tweets de Migue Granados tras la muerte de Gerardo Rozín.

Granados le contestó, furioso: “Che, idiota, no se meta. Estoy hablando de gente que conozco y para gente que me conoce. Imbécil”. Al rato, eliminó todos los tweets y cerró el tema con otra nueva publicación: “Ya cuando tuiteo algo y hay 100 pelotudos que no me siguen y opinan gratis sobre el tema, lo borro. Corta”.

Tweets de Migue Granados tras la muerte de Gerardo Rozín.

El mensaje de Alberto Fernández tras el fallecimiento de Gerardo Rozín

El presidente Alberto Fernández también expresó su dolor por la muerte de Gerardo Rozín y escribió un mensaje en las redes sociales para despedirlo. En su dedicatoria, reconoció su enorme profesionalismo le envió cariño a sus familiares en este difícil momento. “Profundo pesar por la temprana partida del periodista y conductor Gerardo Rozín, Un inmenso profesional, querido por todo aquel que tuvo la dicha de conocerlo, Abrazo a sus seres queridos queridos y familiares en este momento difícil”, expresó a través de su cuenta de Twitter.