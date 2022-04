Mica Viciconte ganó MasterChef Celebrity 3

La influencer se convirtió en la nueva campeona del reality de cocina más visto de la televisión.

Mica Viciconte se convirtió en el campeón de la tercera edición de MasterChef Celebrity Argentina. La influencer logró vencer a Tomás Fonzi en la gran final del ciclo conducido por Santiago del Moro en Telefe, en una batalla gastronómica muy pareja.

"Esto no es tanto una competencia contra el otro, sino conmigo misma", expresó la participante en su discurso final, en el que agradeció a todo el equipo de MasterChef y a sus allegados por permitirle llegar hasta esta instancia y llevarse el gran premio. "Fue una experiencia espectacular. Aprendí muchísimo y tengo tres nuevas personas que admiro", agregó.

Viciconte fue uno de los favoritos del programa desde un principio, aunque no muchos pensaban que llegaría hasta esta instancia. En cuanto a su desempeño en la cocina, siempre se mostró dentro del grupo intermedio: ni muy experimentado ni extremadamente malo. A pesar de eso, en la última instancia el artista ha tenido un inusitado avance y por ese motivo llegó a la final y logró derribar a su rival.

"Nunca estuve en una competencia con tanta buena onda. Estoy muy feliz de estar acompañada de mi familia, y más porque se viene un bebé en camino que es algo que deseé mucho", enunció Mica Viciconte en el último episodio de la tercera temporada, con lágrimas en sus ojos por la emoción que le generó haberse convertido en el nuevo ganador del reality más visto de los últimos años en la televisión argentina. Y añadió: "Estoy muy contenta de haber llegado a la final con Tomi".

Los chefs Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis también expresaron sus sentimientos en el final de esta temporada. "Ninguna participante tuvo los objetivos tan claros. Representas a muchas mujeres de la cocina que son unas guerreras y aún en el último tiempo de embarazo siguen cocinando", pronunció Betular. Por su parte, Germán agregó: "Realmente le pusiste todo. Ese premio es tuyo, te lo merecés. Yo creo que podés ganar una competencia de cualquier cosa". "Disfrutalo, porque sos una campeona de la vida", concluyó De Santis.

El descargo de Tomás Fonzi tras obtener el segundo puesto en MasterChef Celebrity Argentina

El hermano de Dolores Fonzi se expresó tras obtener el segundo lugar en el reality del canal de las pelotas y se mostró muy agradecido y honrado por haber llegado hasta esta instancia.

Con gran emoción y orgulloso por su avance, Tomás Fonzi habló de su paso por la competencia. "La verdad es que no me siento perdedor. No perdí nada, todo fue una ganancia", enunció el actor.