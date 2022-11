Mhoni Vidente predijo cómo le irá a Messi y a la Selección Argentina en Qatar 2022

Mhoni Vidente, famosa astróloga y vidente, predijo cómo le irá a Lionel Messi y la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

En el mundo de la astrología hay una persona que da que hablar muy a menudo. Se trata de Mhoni Vidente, famosa vidente que predijo grandes acontecimientos y que en las últimas semanas anticipó cómo le irá a Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022.

A mediados de octubre pasado, la mexicana que sacó pecho por haber anticipado la pandemia de Covid-19, la muerte de Diego Maradona y otros sucesos, explicó en su canal de YouTube cuáles son las selecciones favoritas a ganar la Copa del Mundo. "Vamos a hablar de la carta de la estrella: Argentina, Brasil y Francia son mis candidatos para ganar el Mundial de Qatar 2022. Definitivamente esos equipos siguen brillando totalmente".

Asimismo, y según dejó en claro, la final la jugarían Argentina o Francia. De todas formas, la astróloga que realiza predicciones y lecturas del horóscopo de manera semanal no especificó quién será el campeón de Qatar 2022.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.

Por otra parte, se refirió a la participación del seleccionado de su país en la fase de grupos, donde se enfrentará al equipo de Lionel Scaloni: "¿Cómo va a ir México? Pues yo lo veo mal. Eso no es una predicción, es un hecho. Que ellos no se la crean, que no pongan todo su interés para salir adelante".

Ludovica Squirru y la predicción sobre la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Ludovica Squirru lanzó una predicción sobre lo que será la participación de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. La famosa astróloga dijo presente en el ciclo televisivo Seguimos en El Doce y contó cómo ve al equipo para afrontar el torneo que comenzará el próximo domingo 20 de noviembre. A su vez, se refirió a las similitudes que tiene esta Copa del Mundo con la que ganó la "Albiceleste" en México 1986 de la mano de Diego Armando Maradona.

El 22 del mencionado mes, la "Scaloneta" tendrá su primer compromiso ante Arabia Saudita y comenzará el camino para lograr el título que se le negó en varias ocasiones. La confianza abunda por el buen nivel, pero no le será nada fácil consagrarse en el duelo decisivo. Por este motivo, y lejos de poner como máximos candidatos a los dirigidos por Lionel Scaloni a levantar el trofeo el 18 de diciembre, Squirru dio un inesperado pronóstico.

"Estamos en el año del tigre aún y aclaré que no me latía que íbamos a salir campeones. Lo que veía era que veníamos con el segundo puesto, eso ya está escrito", contó Ludovica vaticinando un final por demás inesperado. Y agregó: "Tengo que contar algo que nunca cuento... este año me llamaron para hacer una publicidad de Quilmes por Qatar para decir que, como el Mundial se ganó en el 86 que era el año del tigre de fuego, este año también íbamos a ganar. Yo no me presto a esto porque son cosas muy delicadas. No podés ser infiel a vos misma con lo que has hecho toda una vida. No puedo decir un texto que no siento ni creo, y un texto arriesgado".

Por otro lado, Squirru se refirió a su pasión por la "Albiceleste" y su principal figura: "Amo la Selección y amo a Lionel Messi, que le dediqué el libro que es conejo igual que Scaloni. Pero no soy una astróloga que dice esas cosas, ni que va a estar repitiendo algo porque pasó hace 24 años atrás con la mano de Dios. Porque después si pierden es culpa de Messi, eso lo detesto. No vivimos en comunidad y no somos un pueblo agradecido cuando alguien hace un sacrificio enorme para ser un líder natural como es Messi".