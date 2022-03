Mery del Cerro le puso los límites a Viciconte: "Es mejor callar"

En una velada atravesada por la cocina en duplas, la actriz le dejó las cosas claras a la famosa influencer.

Mery del Cerro le dejó los límites claros a Mica Viciconte en la velada del martes. Ambas participantes de MasterChef Celebrity tuvieron que cocinar en duplas, sin embargo, desde le primer momento la actriz puso sus condiciones sobre la mesa y tuvieron que encarar el resto del programa enfrentado varias rispideces.

Apenas ingresaron al estudio, los participantes se dieron cuenta de dos situaciones en específico: había seis islas enfrentadas entre sí y varias cajitas blancas dispuestas frente al lugar del jurado. Luego de varias especulaciones sobre el desafío del día, los chefs explicaron que, dependiendo del color de caja que les hubiera tocado, tendrían que cocinar en duplas. Así es como Mery del Cerro y Mica Viciconte quedaron juntas por arte del azar.

Pese a que debían cocinar en duplas, las participantes no podían hacerlo en simultáneo sino que, cada un determinado periodo de tiempo, debían cambiar los roles: una cocinaba y la otras indicaba el paso a paso, luego intercalar. En la dupla de Mery del Cerro y Viciconte, la actriz fue la primera en poner manos a la obra mientras que la influencer miraba el paso a paso. Como la receta había sido idea de su compañera, Mica no tenía mucho para decir y empezó a dar órdenes "un tanto obvias".

"Cuidado, no te rayes un dedo", dijo Mica Viciconte y generó una mirada bastante atónita por parte de Mery. "Vos tenés eso de que siempre querés ser capitana, pero hay veces que es mejor callar cuando no se tiene nada que decir", lanzó la ex Casi Ángeles cuando escuchó la orden de la pareja de Fabián Cubero.

Mica trató de replicar los dichos de su compañera, pero Mery del Cerro dejó en claro que no iba a tolerar esta actitud por parte de Viciconte. "Estás tratando de buscar indicaciones y no las tenés, te querés morir", sentenció la actriz en un tono cómico pero determinado.

El incidente de Mery del Cerro en MasterChef Celebrity

La idea principal del plato de Mery del Cerro y Mica Viciconte, era hacer una sopa mexicana picante. Para esto, las artistas tuvieron que seguir un estricto paso a paso para que todos los sabores estuvieran concentrados y convencer al jurado.

Para aportar el sabor picante tan característico, Mery del Cerro puso unos ajíes y pimientos quemarse en la hornalla, pero siguió un consejo de Germán Martitegui y los colocó sobre una parrilla. Sin embargo, el tip no dio los resultados esperados, ya que levantó temperatura muy rápido y termino por incendiarse. "Mery se te está prendiendo fuego eso", exclamó Viciconte, quien tenía prohibido intervenir en ese momento.