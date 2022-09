Mercedes Morán cruzó a la oposición tras el intento de magnicidio a Cristina Kirchner: "Vergüenza"

La actriz opinó sobre lo ocurrido con Cristina Kirchner y fue crítica de la oposición y los discursos de odio. Mercedes Morán habló al respecto en Sobredosis de TV.

Mercedes Morán opinó sobre el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre y ofreció una reflexiva mirada. La actriz habló sobre la conducta de la oposición tras el hecho ocurrido en la puerta del domicilio porteño de la Vicepresidenta de la Nación.

"Qué vergüenza que me da la oposición. Siempre es necesaria una buena oposición para que crezca lo que tiene que crecer, para que mejore el oficialismo, en este caso o en cualquiera. Me asusta mucho ver tanta agresión, tanta violencia. Son realmente violentos", comenzó su descargo la artista en diálogo con Elizabeth Vernaci y Juan Di Natale en Sobredosis de TV.

Morán se refirió a la doble moral de la oposición y agregó: "No entiendo como ninguno de ellos se da cuenta de que no va a haber Argentina para nadie si esto sigue. La figura del desaparecido es una figura que todavía nos duele muchos, no se puede jugar con eso. Cuando me enteré, yo puse en Twitter 'qué locura, mi solidaridad con la vicepresidenta', y lo que más recibí fue 'cómo cobrás'".

"Fue una cosa muy impresionante, muy impactante. No podía creer y todo lo que pasó después... cosas geniales y tremendas. Estamos en un momento donde se pone en relevancia todo lo bueno y lo malo", opinó la protagonista de tiras televisivas como Gasoleros y Guapas. Y cerró: "Son momentos fuertes. Las derechas se radicalizaron muchísimo en todo el mundo y acá también. Hace tiempo que vivo preocupada por esta energía que circula. Me cuesta ser optimista pero lo soy a pesar de todo. Así como se construye el odio podemos trabajar también para construir un sentimiento más amoroso".

El repudio de figuras del medio artístico al intento de magnicidio a CFK

"Toda mi solidaridad con Cristina Kirchner. ¡Basta de odio! Tristeza infinita", Jean Pierre Noher.

"¿Quién se va a hacer cargo ahora de todo el pus y la bilis social fogoneada, no?", Iván Noble.

"Estoy sin palabras, no puedo creer que en plena democracia vivamos un hecho semejante. Un hombre gatilló en la cabeza de la vicepresidenta", Flor de la V.

"Este país no deja de sorprendernos constantemente y lo peor es que casi siempre con cosas negativas. Es lamentable todo lo que sucede. Un respiro, algo positivo. Por Dios", Luciana Salazar.

"Gravísimo lo que ocurrió ayer. Si esto en vez de unirnos nos separa, estamos muertos", Verónica Llinás.