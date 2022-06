Melody Luz sorprendió a Alex Caniggia en El Hotel de los Famosos: "Estoy embarazada"

Melody Luz impactó en El Hotel de los Famosos con una confesión para Alex Caniggia.

Melody Luz intensificó los rumores de embarazo con Alex Caniggia, con quien mantiene un vínculo amoroso en El Hotel de los Famosos (El Trece). Desde hace varios capítulos, la bailarina tuvo que ser asistida por médicos debido a sus reiteradas náuseas. En medio de estas versiones, dijo algo que alarmó a todos sus compañeros.

A lo largo del reality, los participantes deben enfrentar una serie de desafíos físicos bastante complicados. En varias ocasiones, Melody tuvo que frenar no solo por el cansancio extremo, sino también por sus ganas de vomitar. Como sus síntomas persisten desde hace semanas, todo apunta a que podría estar embarazada.

“Hace un par de días me siento rara con mi cuerpo, más que nada con el estómago”, contó la influencer frente a las cámaras. “Me levanté con náuseas”, le dijo a uno de sus compañeros. “¿En serio? ¿Hay un nacimiento en la familia?”, se preguntó “Chanchi” Estévez, y la respuesta de Melody dejó sin palabras a todos los presentes.

“Mellizos, mellicitos tengo”, expresó la mediática. Acto seguido, se puso a practicar cómo decirle a Alex que está embarazada: “Amor, estoy embarazada”. Cuando Caniggia entró en la habitación, Melody se levantó la remera y le pidió, señalándole el vientre: “Dame un besito acá”.

“Con Álex también jodemos con que vamos a tener mellizos”, agregó Melody en otra de las escenas del backstage. En cuanto al hijo de Mariana Nannis, explicó que ser papá no está en sus planes en este momento, aunque no descartó una posibilidad a futuro. “Por ahora no quiero ser padre. Si viene, viene, y si no viene, no viene. Bienvenido sea al mundo”, declaró.

¿Qué pasaría si Melody Luz estuviese embarazada?

Una de las preguntas más frecuentes entre los televidentes de El Hotel de los Famosos es qué pasaría si Melody realmente estuviese esperando un bebé, ya que la competencia no permite que los concursantes regresen a sus casas bajo ningún concepto. Gabriel Oliveri, gerente del hotel, señaló en referencia a los métodos anticonceptivos que les proveen a los participantes que “la producción se ocupa de que ellos tengan todos los medios para estar seguros y para cuidarse”.

“Yo escuché que hay rumores de embarazo. La realidad es que el ejercicio para que eso ocurra lo están haciendo, todo el tiempo. Si eso pasara, tendrían que ver qué hacen, porque es algo muy personal”, enfatizó Oliveri. Por último, destacó que “Melody y Alex son muy intensos” y que no cree que su romance esté armado, sino que realmente se enamoraron. “Les creo que se quieren y que Alex se la va a presentar a Mariana Nannis, su mamá”, cerró.