Melody Luz fue atendida de urgencias en El Hotel de los Famosos: "Basta"

Melody Luz se descompensó en El Hotel de los Famosos y tuvo que ser asistida por médicos: los rumores de embarazo.

Melody Luz tuvo que ser atendida por médicos en El Hotel de los Famosos (El Trece) y despertó preocupación entre sus compañeros. Desde hace varias semanas, se rumorea que la bailarina podría estar embarazada de Alex Caniggia, con quien mantuvo varios encuentros íntimos en el programa.

En reiteradas ocasiones, la influencer no pudo cumplir con los desafíos físicos del programa debido a su malestar. Después de muchos días sintiendo náuseas, Melody finalmente fue atendida por el personal de salud del reality, que le ordenó una serie de análisis para chequear que todo estuviera bien.

“Al sentirme mal, sé que hay días que puedo dormir un poquito más, por lo tanto llego más descansada al juego”, explicó mirando a cámara. En el siguiente clip, aparece Melody acostada en una cama, boca arriba, mientras un médico le toca distintas zonas del vientre para localizar el dolor.

“Me siento mal. Siempre la irritación es acá”, le dijo la bailarina señalándole la boca del estómago. “¿Molesta, duele?”, le preguntó el doctor, a lo que la influencer contestó: “No, no. Sí siento que si me apretás en la boca del estómago, siento que me arde”. Finalmente, el médico le pidió unos análisis de rutina para descartar alguna patología o un embarazo.

En otro momento, “Pampita”, conductora del reality, se acercó a la bailarina y dijo: “La veo a Melody que duerme mucho, tiene náuseas, está muy romántica, muy sensible. ¿Estará embarazada? ¿Se vendrá un mini Emperador?”. Melody negó todo y le expresó: “No, ‘Pampi’, basta. No, no, no. No es el momento. No por ahora. Ahora me siento mejor y tomé una pastilla para poder competir sin devolver”.

Tanto Melody como Alex coincidieron en que les gustaría tener hijos más adelante, pero que este no es el momento. Otro síntoma que aqueja a Melody es la persión baja. “Me siento un poco mejor, tuve la presión muy baja. Recién me tomé una pastilla para no devolver, así que espero poder jugar bien”, explicó la influencer.

La palabra de Gabriel Oliveri sobre los rumores de embarazo de Melody Luz

Gabriel Oliveri, gerente de El Hotel de los Famosos, explicó que si Melody estuviese embarazada, sería la primera vez que sucede en un reality, por lo que la producción deberá tomar una decisión al respecto. Sin embargo, Oliveri destacó que la producción se asegura de que los participantes tengan “la producción se ocupa de que ellos tengan todos los medios para estar seguros y para cuidarse”. “Si eso pasara, tendrían que ver qué hacen, porque es algo muy personal”, cerró.