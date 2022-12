Mauro Icardi tomó una drástica decisión para reconquistar a Wanda Nara

Se filtró un video que confirma que Mauro Icardi está en Buenos Aires y vino a buscar a Wanda Nara.

Salió a la luz que Mauro Icardi viajó para Argentina para encontrarse con Wanda Nara, luego de que la mediática volviera a su país natal por trabajo.

Parece que el futbolista del PSG no se da por vencido e insiste con recuperar el amor de Wanda, a pesar de que la empresaria dejó en claro que están separados y que ya no quiere reconciliarse. Según estas versiones, Icardi incluso le había escondido el pasaporte para evitar que viajara, y como no lo logró, ahora vino a buscarla.

“Último momento #WandaGate. Icardi está viniendo para Buenos Aires ahora”, publicó la cuenta de Instagram @mundofamososok, junto con un video en el que aparece Mauro en un aeropuerto con Valentino, Benedicto y Constantino, los hijos que Wanda comparte con Maxi López, y con Francesca e Isabella, las hijas que tuvo con Wanda.

Días atrás, Ángel de Brito había informado en LAM (América TV) que Wanda estaría decidida a instalarse en Argentina. “Está todo tan mal que quiere dejar Estambul y venir para acá con los chicos. Y un besito para Mauro y que se arregle con todos sus temas”, dijo el conductor, y aseguró que Wanda "tiene contrato firmado para un programa de televisión acá en Argentina”.

Mauro Icardi le habría escondido el pasaporte a Wanda Nara

Recientemente, se supo que Mauro Icardi le habría escondido el pasaporte a Wanda justo cuando tenía que viajar a Argentina para hacer una producción de fotos. Por esta razón, tuvo que avisar que no iba a poder llegar a tiempo al trabajo. Se supone que la empresaria debía llegar el viernes, pero se vio obligada a decirle a la producción que no encontraba su pasaporte.

"La marca ya tenía todo contratado: fotógrafo, estudio, peinador, camarín... 24 horas antes, Wanda avisó que no podía asistir porque había perdido el pasaporte. Lo que dicen y sospechan algunas personas es que Mauro le habría escondido el pasaporte para que no pueda viajar a Buenos Aires. Mauro y Wanda hoy están separados", contó "Pampito" en Mañanísima (Ciudad Magazine).

Mauro Icardi se enojó terriblemente con "Pampito" por haber difundido esta información y le mandó un furioso mensaje por Instagram diciéndole: "Hola, dejá de inventar pavadas y chismes en mi nombre porque no tienes ni idea. Si te pasan data te la pasan mal y sino te sumas al circo de los pseudo periodistas que inventan para tener un poquito de cámara”.