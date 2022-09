Mau Montaner se retira de la música: "El último show"

El hijo de Ricardo Montaner dejó atónitos a sus fans al dar esta noticia. Mau Montaner dio a conocer la razón por la que se retirará de los escenarios.

Mau Montaner preocupó a sus fans al anunciar en sus redes sociales que se retirará de la música en los próximos días. El hermano menor de Ricky Montaner dio a conocer que se abocará a su familia y a la llegada de su primogénito, Apolo, fruto de su amor con Sara Escobar.

"El 14 es el último show que haré antes de encerrarme a esperar a Apolo. Así que todos los juguetes y todas las sorpresas saldrán ese día", escribió el músico en una de sus historias de Instagram y así dejó en claro que se tratará de un retiro temporal para disfrutar de cada momento de la llegada de su hijo al mundo y acompañar a su esposa en ese proceso.

El show al que Mau Montaner se refirió es su presentación en el Luna Park, para que el quedan pocas localidades disponibles. El venezolano y su hermano interpretarán sus más recientes hits y las clásicas canciones que han puesto a bailar a su público en los últimos años. "Voy dedicar un tiempo para recibirlo y, obviamente, pasar un tiempo en casa con mi bebé, pero después de pasar un tiempito nos iremos de gira", enunció el músico.

El reggaetonero dejó en claro que espera con ansias el momento en que podrá viajar por países con su música y su hijo en alzas. "Conociendo a gente hermosísima, conociendo lugares hermosísimos y yo, seguramente, haciendo mi prueba de sonido con mi bebecito aquí", cerró Montaner.

Fuerte acusación de una participante de La Voz Argentina a Mau y Ricky

"Siento, y creo que es una sensación de todos, que ellos son niños mimados. Son niñitos muy cuidados por sus papis y esta carrera la han logrado gracias al apellido Montaner”, comenzó su descargo con enojo la cantante Julia Ferrón en el ciclo radial La Uno de Arrecifes. Y agregó: "Están como subidos a un pedestal y nadie los puede alcanzar, están siempre a la defensiva. Me gritaron que bajara la foto que me había sacado con ellos. Mucha niñería para la edad que tengo”.

La joven denunció que le dijeron que la iban a bajar del reality por hacer un mal chiste al aire y descreyó de la transparencia del ciclo. "Ahí entendí que los votos de la gente no es que sean tan importantes. Por otro lado, dijeron que yo era groserísima, que soy una persona ordinaria", añadió Ferrón. Y cerró: "Mientras uno me agarraba del brazo y el otro me hablaba con prepotencia. Realmente, para mí fue grave, porque no dije nada con maldad y están ensuciando mi imagen"