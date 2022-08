Mau Montaner reveló el "código" secreto que tiene con Marley fuera de cámara

El reconocido cantante demostró su complicidad con el conductor y confesó que tienen una forma de comunicación diferente dentro de La Voz Argentina.

Mau Montaner reveló que tiene una forma de comunicación muy particular con Marley, el conductor de La Voz Argentina. Al compartir el espacio de trabajo por segundo año consecutivo y tras varias horas de grabación juntos, ambos desarrollaron un código de comunicación para entenderse sin tener que emitir palabra.

En la segunda semana de los knockouts, Mau Montaner confesó cuál es la seña que suele hacerle al conductor del reality show para hacerle saber que no tiene nada más que decir. Precisamente, la situación se dio luego de la presentación de los representantes del equipo de Lali Espósito, cuando Ricky Montaner tomó la palabra en nombre de todo su equipo.

Una vez que Ricky Montaner terminó de hablar, el conductor le quiso dar la palabra a Mau, pero rápidamente pasó a Lali Espósito. Ante esta coordinación, el menor de los hermanos explicó que mantiene una señal especial con Marley para hacerse entender sin tener que emitir palabra.

"Yo con Marley tengo una seña para que entienda que estoy de acuerdo con lo que dijo Ricky y que no tengo nada más que agregar", explicó Mau y luego mostró que este "código" consistía en asentir con los ojos cerrados. Posteriormente, el resto de compañeros empezó a usar la seña a modo de chiste.

Lali Espósito sedujo a un participante de La Voz Argentina: "En tu cama"

Lali Espósito protagonizó un momento de tensión en La Voz Argentina (Telefe) con Nacho, un participante del equipo de Soledad Pastorutti que se enfrentó con otra compañera en el marco de los Knockouts. Cuando el joven terminó de cantar la canción Dejé Cosas en tu Cama, Espósito soltó un sugerente comentario para seducirlo.

De todos los miembros del jurado, Lali es la que más se destaca por su carisma, su espontaneidad y su divertida manera de vincularse con los participantes. En más de una ocasión se vio seducida por algún concursante e hizo chistes al respecto, generando muchas risas entre sus compañeros. Esta vez no fue la excepción y aprovechó la oportunidad para hacerle un comentario romántico a Nacho.

Al darle su devolución al concursante, Lali le destacó no solo lo bien que cantó sino también lo que transmite arriba del escenario. "Nacho es un crack. Tenés algo muy emocional. Ya solamente así parado, sin cantar, me emociona tu presencia", le expresó. "¿Querés que te haga upa?", bromeó Marley. Lali puso un gesto pensativo, bastante interesada por la idea.

"La Sole" se sumó a la broma y le insistió: "Lo está pensando, lo está pensando. No sos de pensar mucho las cosas, Lali. ¡Decí que sí!". "Yo solo voy a decir que en un momento dijo: 'Dejaste tantas cosas en mi cama'. Y me miró y yo dije: '¿Yo dejé cosas en tu cama? ¡No me acuerdo!", bromeó la cantante, y todos sus compañeros estallaron a carcajadas. Y una vez que terminó el chiste, se puso seria y concluyó su devolución: "Me encantó, fuera de joda. Son dos artistas re lindos. No podría inclinarme por uno, la verdad".