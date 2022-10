Matías Morla reveló lo que todos pensaban sobre la muerte de Maradona

Matías Morla rompió el silencio tras un buen tiempo alejado de los medios y reveló lo que todos pensaban sobre la muerte de Diego Maradona.

Matías Morla rompió el silencio tras un buen tiempo alejado de los medios y reveló lo que todos pensaban respecto a la muerte de Diego Armando Maradona, su amigo y defendido. "Mala praxis", aseguró contundente el abogado, que representa a las hermanas del fallecido crack y está muy enfrentado con los herederos de Diego, principalmente Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna.

Falta poco para que se cumplan dos años de la triste muerte de Diego Maradona y la causa que investiga su fallecimiento sigue su curso. Inclusive desde antes que el Diez muriera, sus hijos estaban fuertemente enfrentados con Matías Morla, quien fue muy cercano al crack durante sus últimos años de vida. "Después de lo de Diego preferí dar un espacio a todas las opiniones, y estuve tranquilo", comenzó asegurando el letrado en una charla que tuvo con Intrusos respecto a su ausencia en los medios.

Entonces, el cronista del ciclo de América le consultó a Morla qué era lo más complicado de su vida tras la muerte de Maradona. "Es difícil todavía. Estamos muy unidos con las hermanas. Más allá del trabajo, de la marca, hay una unión que, cuando estoy con ellas, estoy con Diego", agregó el abogado con sinceridad. En ese sentido, Morla sumó que su vínculo con el Diez superó las ideas que tenía respecto a una relación y confió que fueron "contra todo", al igual que lo están haciendo actualmente con las hermanas.

Sobre las fuertes acusaciones que hicieron en su contra, el letrado fue contundente: "Primero, lo maté, después, no firmaba, después era tonto, 'ah no, entonces no lo mató, pero lo tenía reducido'". Entonces recordó que Claudia Villafañe colocó una cautelar para que Diego la dejara de llamar. "Son pavadas que ofenden a Diego", analizó el abogado.

Respecto al juicio sobre la muerte de Maradona en el que Leopoldo Luque y Agustina Cosachov están imputados, Morla fue contundente: "Va a ser un juicio importante, largo… que va a terminar, creo, en una mala praxis. La acción criminal de matarlo no lo van a poder acreditar". De todos modos, el abogado se encargó rápidamente de aclarar que se trataba simplemente de su opinión profesional como para no tener problemas al respecto.

Dalma reveló furiosa que no maneja las redes de su padre y aseguró que le borraron un video

Días atrás, se instaló que las hijas de Diego Maradona eran quienes manejaban sus redes sociales y repudiaron que dejó de seguir a ciertos líderes políticos que apoyaba el 10. Sin embargo, Dalma se encargó de desmentirlo: "¿De verdad piensan que soy yo la que redacta y maneja la cuenta de mi papá? ¡Ojalá fuera yo!".

En la biografía del perfil de Diego figura que la cuenta está administrada por sus hijos pero según Dalma, esto no es así. "Hay una persona encargada de las publicaciones y un abogado que no es el mío que aprueba o no. Lamentablemente hay que explicar todo", le indicó a un seguidor.

Además, reveló que pidió publicar un video que minutos más tarde fue eliminado. "Yo no decido nada. El día que pedí publicar un vídeo donde se promocionaba el partido de La Paz ¡me lo borraron al rato de ser publicado! Pero siempre la culpa la tengo yo", señaló con fastidio.