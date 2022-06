Matías Defederico reveló por qué se casó con Cinthia Fernández: "Fue algo puntual"

El futbolista habló tras el conflicto de su madre con Cinthia Fernández. Matías Defederico reveló un insólito dato sobre su casamiento con la madre de sus hijas.

Matías Defederico habló en medio del escándalo mediático con la madre de sus hijas, Cinthia Fernández, y dio su versión sobre el verdadero motivo por el que se casó con la bailarina. El futbolista dio a entender que su unión legal con la panelista de Momento D solo se trató de un trámite burocrático.

"Mi error fue estar acostumbrado a estar callado y no demostrar mi verdad, porque yo la tengo. Ustedes escucharon la semana pasada un montón de cosas fuertes y hay muchísimas más abajo de la alfombra", comenzó su descargo Defederico sobre las acusaciones de Cinthia por el bajo monto de dinero que le pasa para la manutención de sus hijas.

Defederico desmintió a la ex participante del Bailando por un sueño y aseguró que vive al día, ya que justificó que sus ingresos solo se deberían a una peluquería y a un alquiler. Así lo manifestó en diálogo con Luis Ventura, en el reconocido ciclo de TV Secretos Verdaderos.

"Mi casamiento fue por algo puntual: teníamos que vivir en Turquía, me caso, viajé a Turquía a firmar el contrato y tenía una semana de vacaciones. En esa semana me casé por la visa", agregó el futbolista en alusión al contexto en el que contrajo matrimonio con Cinthia Fernández. Y concluyó: "No sé si soy un buen padre. Creo que las que lo van a determinar con el tiempo son ellas, no yo ni nadie. Ni amigos ni familiares. Ellas tres me lo van a decir el día de mañana, cuando ya tengan una edad razonable si soy o no un buen padre".

La reacción de Cinthia Fernández ante las palabras de su exsuegra

La madre de Matías Defederico acudió a A la Tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco en América TV, y allí dio a entender que Cinthia Fernández no dejaría que sus hijas vean a su padre. "¡Desmiento el verso tuyo y de tu madre que mandaste a sentar a ensuciar la vida de mis hijas y la mía! No hay papel alguno, no hay impedimento, ¡sólo ganas de molestar, nunca sumar y hacerse cargo! La seguimos en la Justicia", enunció, furiosa, la panelista de televisión.