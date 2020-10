Sin filtro: Vicky le hizo una incómoda pregunta a Germán Martitegui.

Vicky Xipolitakis se perfila como una de las favoritas de "MasterChef Celebrity" gracias a los platos que presenta y a las notables devoluciones del jurado, que le alaban su talento para la cocina. Desfachatada, la participante hizo dupla con Claudia Villafañe y protagonizó uno de los momentos más picantes de la noche: le hizo una pregunta incómoda a Germán Martitegui sobre su estado civil y lo hizo reír.

"Son dos platos increíblemente parecidos para haber estado separadas por un muro", arrancó Martitegui, sobre los pasteles de papa que hicieron Xipolitakis y Villafañe. Contenta, la mediática afrimó: "Muchas gracias por enseñarme". Pero Santiago del Moro notó un inesperado detalle que hizo detonar el momento gracioso en el reality.

Picante, lanzó: "Vicky, veo que mirás mucho al chef". Nerviosa y entre risas, Vicky soltó: "Ay, ¿qué me querés decir Santi? O sea, es lindo pero no sé". El chef se mostró incómodo ante la declaración de Xipolitakis, quien no pudo con sus impulsos.

Tratando de investigar un poco más, la griega le preguntó al jurado, sin ningún filtro: "¿Estás soltero?". Las risas salvaron el momento y Germán también se sumó, sonriendo y ablandando su faceta seria.

Masterchef: estallaron los memes con la dupla "mística" que formaron Boy Olmi y Patricia Sosa

La competencia de "MasterChef Celebrity" se complica cada vez más. Los mejores participantes de la semana tuvieron que enfrentarse a una de las pruebas más difíciles hasta el momento. Divididos en duplas, tuvieron que preparar un plato idéntico al de su compañero comunicándose a través de paneles que no les dejaban ver la cocina del otro. La pareja "mística" que formaron Boy Olmi y Patricia Sosa revolucionó Twitter y provocó una catarata de memes

Ambos vegetarianos, decidieron arriesgarse con una preparación que no iban a poder probar: medallones de carne picada con trigo burgol, con papas, zucchini y espinaca. El jurado quedó encantado con el resultado final de la prueba, dejando asombrados a los concursantes que se consolidaron ganadores de la jornada.