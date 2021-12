MasterChef: La Tigresa Acuña expuso el lado menos conocido de Martitegui

Luego de abandonar el certamen, Marcela "La Tigresa" Acuña, develó una profunda charla que mantuvo junto a Germán Martitegui, uno de los jurados más temidos de MasterChef Celebrity.

El domingo pasado, Marcela "La Tigresa" Acuña se convirtió en la última eliminada de MasterChef Celebrity. En una velada atravesada por un pedido especial de creatividad por parte de los jurados, la boxeadora no llegó a cumplir con las expectativas de la gala y terminó por abandonar el reality. Sin embargo, no fue una despedida definitiva, ya que ella continuó hablando del programa en los días posteriores, especialmente de una charla muy especial que mantuvo con Germán Martitegui.

En diálogo con el ciclo radial Por Si las Moscas, emitido por La Once Diez, Acuña contó que hubo varias partes de su despedida del programa que habían sido recortadas, por lo que no se pudo apreciar bien el momento en que se quebró por completo. Lo cierto es que, pese a estar muy contenta con su paso por el certamen, las palabras de despedida que le propició Germán Martitegui le tocaron una fibra muy sensible a "La Tigresa" Acuña.

"Las palabras de Germán me quebraron porque fueron demasiado emotivas. Me dijo que no conocía una luchadora tan grande como yo. Es como que se arma ese amor odio, pero al final tuvo palabras muy emotivas, obvio que Donato y Damián también. Yo no podía creer lo que me decía", reveló la boxeadora sobre ese íntimo momento que compartió con el famoso chef y jurado de Telefe. De esta manera, la deportista demostró que, más allá de ese papel serio y de "policía malo" que suele hacer Martitegui, puede ser muy tierno con los competidores.

Así mismo y fiel a su estilo bastante picante, Acuña no tuvo problema alguno en hablar sobre sus compañeros que aún siguen en competencia y el desempeño que cada uno tiene en la cocina. "Mica (Viciconte) sirve mucho para la competencia, es muy intensa. Catherine (Fulop) tiene una re alegría, una re buena onda. Se pone muy nerviosa también", comenzó por decir sobre las participantes con las que pasaba más tiempo. Luego, continuó: "Charlotte (Caniggia), a ella no le importa nada, improvisa todo y te digo la verdad para sorpresa de muchos logra cada plato que no se imaginan, con Joaquín (Levinton) te matas de risa, no cocina nada. Hay veces que les va muy bien y hay veces que les va muy mal", sentenció tras hacer un análisis.

No se da por vencida: Marcela "La Tigresa" Acuña vuelve por todo

Aunque aún no se definió la fecha del repechaje, "La Tigresa" Acuña aseguró que dará todo lo que esté a su alcance y más para poder volver en esa instancia de la competencia. Esta semana es un clásico en las temporadas de MasterChef Celebrity, ya que es cuando se les da una segunda oportunidad a los eliminados de poder volver a ingresar a la competencia.

"Mi momento más difícil fue cuando tuve que hacer una selva negra y a pesar de eso fue una de las mejores de la noche. Al repechaje quiero volver, no se van a librar de mí tan fácilmente, estoy acostumbrada a darle batalla a todo", aseguró la boxeadora en esta misma entrevista radial.