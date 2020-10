A medida que avanza la competencia en Masterchef Celebrity, la tensión aumenta y desencadena en discusiones que quedan registradas al aire. Pero no se trata de los participantes, muchos de ellos hábiles en el barro mediático, sino del jurado, que comienza a manifestar fisuras en su férrea unidad. Damián Betular y Donato de Santis se impacientan seguido, y Germán Martitegui muestra su desacuerdo con sus compañeros y no tiene filtros para manifestarlo.

El programa del miércoles evidenció lo que hace días se adivinaba. Belu Lucius llegó a la mesa de examen con lomo de ternera, ensalada de coles y puré de zanahorias, lo mejor que pudo lograr luego de adivinar ingredientes en un mercado totalmente a oscuras (que era la dificultad de la noche).

"Hubo mucho tiempo invertido en el puré, pero no tiene el sabor que me imaginaba", dijo Betular en una de las devoluciones más crípticas que dio en esta temporada. Martitegui destacó la variedad de ingredientes a su disposición, y lo poco que los había aprovechado: "Comparado con tus compañeros tenías el mundo a tus pies, ¿y hacés esto? Es como esos platos de avión, que podés poner el pollo o el lomo y es lo mismo. Hay tan poca gracia en todo. No me gusta".

Y ahí se pudrió todo, porque Donato interrumpió bruscamente a su compañero: "Pará, pará, no sé por qué tanta vuelta. Para mí, si hay un avión que me sirve esta comida, yo me subo ya. Está bueno, por lo que tenía cocinó 'a la ciega', prácticamente. A mí me gustó".

Germán Martitegui puso violín en bolsa y prefirió quedarse callado, sin embargo, la cosa no terminó ahí: quedó entre los expertos un clima tenso que estallaría minutos más tarde.

Un final escandaloso

El lugar para la peor de la jornada, con su pase directo a la eliminación del domingo, quedó entre Vicky y Claudia. "La persona que hoy tiene el delantal negro es Vicky", sentenció Germán Martitegui, que fue inmediatamente interrumpido por Damián Betular: "No, pará, no habíamos quedado en eso en la deliberación". Enseguida intervino Donato, sobreactuando su molestia. "No, déjennos hablar entre nosotros un minuto".

Después de una charla en secreto, pero a micrófono abierto Damián continuó: "Lamentablemente no nos ponemos de acuerdo, no estamos unánimes en la decisión -alguien podría haber señalado que para eso son tres, para desempatar, pero no sucedió. Por eso ambas van a tener delantal negro y van directo a la gala de eliminación".