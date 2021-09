MasterChef Celebrity quiere a un importante miembro de la familia Messi

Para seguir liderando el rating en el prime time, el programa de Telefe se la quiere jugar con un peso pesado que suele tener perfil bajo.

La tercera temporada de Masterchef Celebrity está en marcha en términos de producción y están trabajando en el armado del staff de participantes famosos que estarán al mando de las hornallas. Para seguir liderando el rating en el prime time, el programa de Telefe se la quiere jugar con un peso pesado en el ambiente que podría atraer la atención de los televidentes y ser tendencia en cada emisión. Se trata, nada menos, que de María Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi.

“Siguen en negociaciones con la mamá de Lionel Messi. Me decía ayer un productor me decía que vienen negociando desde junio y que ‘todavía no la damos por cerrada. Tenemos cierta esperanza’”, contó Marina Calabró, en Lanata Sin Filtro. Asimismo, y siempre teniendo en cuenta su conversación en off con la producción, “Celia quiere estar, pero tiene algunos problemas de agenda, de calendario: tiene muchos viajes programados por el hecho de tener familia en el exterior”, explicó la hermana de Iliana Calabró sobre la mamá del capitán de la Selección Argentina, quien es “famosa por sus milanesas de carne”.

“Es la gran apuesta. Si se les da, es un broche de oro. La mamá de Messi, en Masterchef, imaginate. ‘Estamos a full metiéndole pilas a eso, queremos a Celia en Masterchef Celebrity 3′, me decía el productor”, dijo Marina y cerró diciendo que se está trabajando “a contrarreloj y que el objetivo es comenzar hacia fin de año y terminar en febrero o marzo de 2022″.

Lionel Messi y Celia María Cuccittini, su madre.

Los participantes que ya están confirmados

La tercera temporada de la versión “Celebrity” del concurso de cocina contará con 16 participantes famosos. Esta semana se supo que el cantante Joaquín Levinton será de la partida, además que también están confirmados por el momento Catherine Fulop, el actor Gastón Soffritti los periodistas Tití Fernández y Paulo Kablan, Denise Dumas y Luisa Albinoni. Una de las sorpresas de la lista es la incorporación de Paula Peque Pareto, la ex judoka y ahora traumatóloga que anunció su retiro del deporte en agosto pasado.

En una entrevista, Donato de Santis, uno de los tres jurados, dijo quiénes querría él que se sumaran: “Susana (Giménez) sería genial, pero no sé si aguantaría tres meses de estar ahí. Es un programa muy difícil de llevar adelante físicamente: son 6, 7, a veces 8 horas ahí metidos. Me gustaría algún otro futbolista... Bueno, yo tiro: un Ricardo Darín sería genial. Pero estas figuras que están en otro lado del globo, no sé si se pueden comprometer por tanto tiempo. Ese es el problema: comprometerse por lo menos tres meses de tu vida, o más, porque está la previa y el después, al hacer algo tan demandante”.

También sugirió que le gustaría que estuviera Wanda Nara, aunque ahora está viviendo en Europa: “Con ella hay conexión, por (Mauro) Icardi, Italia... aunque ahora están en Francia. Sería lindo, pero no sé si va a ser posible logísticamente. Yo dije en otra ocasión que no va a ser difícil (armar un elenco de competidores) porque en Argentina abundan los talentos, las figuras, los personajes que son elegibles para un programa así. Los hay en todo rubro, en todo ámbito. Desde el fútbol, teatro, arte, música... o celebrities. Tuvimos periodistas en la última edición. No va a ser para nada difícil”, dijo Donato.