Mex Urtizberea, el famoso que rechazó estar en "MasterChef Celebrity".

"MasterChef Celebrity" es el programa más exitoso de la cuarentena y el hecho de que sean famosos quienes compiten eleva la vara de rating hasta picos impensados. Asimismo, no solo hay espacios para los personajes mediáticos sino que actores como Boy Olmi o cantantes como Patricia Sosa se animaron a sumarse al juego. En recientes declaraciones, el carismático Mex Urtizberea confesó que rechazó la oferta de Telefe para competir por el millón de pesos.

"Me llamaron de Masterchef hace unos meses y yo dije que no porque me daba miedo esto del virus. No me quería exponer mucho. Fue por eso fundamentalmente", anunció Mex, en diálogo con "Por si las moscas" (La Once Diez), donde habló sobre su pasión por la cocina, actividad que está haciendo en Instagram, con gran popularidad.

"Fue por Violeta, mi hija. Cuando arrancó la cuarentena me ayudó a volcarme a las redes sociales. Me preguntó porque no cocinaba en redes, porque a mí, en la vida real, me encanta hacerlo. De ahí nació un personaje muy divertido", afirmó, sobre sus videos chistosos con recetas de cocina.

Además, si bien afirmó que la verdad no está viendo la primera temporada de "MasterChef Celebrity" abriría la puerta si lo volviesen a convocar para una segunda edición. Desde el equipo de "Por si las moscas" lo alentaron para que acepte el desafío.

"¡Cuidado!": dramático incendio de Vicky Xipolitakis en su vuelta a MasterChef

La vedette Vicky Xipolitakis regresó a MasterChef Celebrity y casi protagoniza una tragedia en la cocina. Luego de vencer al coronavirus, la participante del certamen culinario tomó posesión del lugar que supo defenderle Christian Sancho y logró evitar el domingo de eliminación. Sin embargo, para ello llevó adelante un plato en el que sufrió un percance inesperado: el fuego se adueñó de su mesada y las llamas pasaron muy cerca de su cara.

Al observar este episodio dramático, Santiago del Moro acudió a la base de Vicky Xipolitakis para consultarle qué fue lo que ocurrió. Afortunadamente, el incendio sólo transcurrió dentro de la sartén y la excéntrica modelo aseguró que sólo se trató de un sellado de calabazas.

Justo antes de sufrir este pequeño incendio, Vicky Xipolitakis había sido halagada por Dolli Irigoyen. "¡Vicky, cuidado, Vicky!", exclamó Santiago del Moro. "Vicky está incendiando todo", acotó la jurado. Por su parte, la participante atinó a decir: "Se prendió fuego, pero está bueno porque se sella más rápido".

"Estoy sellando unas calabazas para meterlas en el horno, para hacer como unas milanesas. Está perfecto. Mirá que soy altamente inflamable al fuego, pero no le tengo miedo. Los miedos paralizan", sentenció Vicky, quien luego dio detalles sobre su experiencia con el coronavirus.