MasterChef Celebrity: Paulo Kablan quebró en llanto y su esposa reaccionó de una manera insólita

El periodista de policiales se emocionó con la presencia de su esposa pero obtuvo una respuesta insólita de su parte.

Paulo Kablan no pasa desapercibido en MasterChef Celebrity por su estilo auténtico, más allá de sus preparaciones. Al igual que el resto de sus compañeros presentes, tuvo que pasar por la emisión del jueves para evitar su pase a la gala de eliminación y terminó emocionado por la compañía de su esposa en el estudio. Lo que no esperaba fue la respuesta tajante de su pareja, quien lanzó una insólita frase en la grabación del programa.

La noche del reality gastronómico de famosos fue muy emotiva para cada uno de los que les tocó decir presente. Un familiar por cada famoso se acercó a las grabaciones y formó parte de la degustación, por lo que hubo lágrimas en varios de ellos. Sin embargo, el periodista se llevó el premio en lo que a llanto refiere.

Kablan disfrutó de la visita de Edith Garibotti, su esposa y la madre de sus hijos. Apenas ingresó al estudio por segunda vez, el panelista de Flor de Equipo no pudo contener la emoción y fue destacado por Santiago del Moro. "Me emociono. Lloro de alegría", expresó frente a las cámaras pero no terminó allí.

Por pedido del conductor, subió al balcón para saludar a su pareja. Luego de un beso y un sentido abrazo, las lágrimas cada vez tenían más protagonismo en el rostro del participante de MasterChef Celebrity 3. "No debe haber un periodista de policiales más llorón que yo en el mundo", comentó al bajar las escaleras.

Sin embargo, lo que sorprendió fue la divertida reacción de Garibotti. "¿Fue como medio mucho, no?", consultó por lo ocurrido en la grabación del reality. Lo cierto que la familia es una parte clave en la vida del periodista, incluso en la conexión con la cocina desde antes de ingresar a la competencia.

La emoción de Paulo Kablan al hablar de su hijo

Paulo Kablan no pudo ocultar su emoción en medio de una de las emisiones de MasterChef Celebrity y quebró en llanto delante de los tres jurados y el conductor. El periodista de policiales hizo saber al público que el motivo de sus lágrimas se relacionaba con uno de sus hijos.

Kablan, quien es asesorado por su hijo chef para la preparación de sus platos en el reality show, expresó su emoción al respecto: "Se lo dedico a él y a mi mujer. ¡No puedo llorar! ¡Hago policiales!". "¡Por fin se me dio! ¡Qué gran manera de cerrar la semana!", expresó luego e sus redes sociales, y sumó: "¡Cocinando tortas fritas con Facundo Kablan hace más de 20 años! Hoy sos mi profe y si algo me sale bien en MasterChef Argentina te lo debo a vos".