Picante: Fede Bal le hizo bullying a Germán Martitegui.

Fede Bal y Germán Martitegui no tienen la mejor relación dentro de la cocina de "MasterChef Celebrity", protagonizando tensos cruces como el que se vivió el domingo por la noche, en la gala de eliminación. Harto, el hijo de Carmen Barbieri lo comparó con archienemigo de Luke Skywalker, Darth Vader. "Qué pasa señor, relájese, no estamos en La Guerra de las Galaxias", bromeó el participante, causando la ira del chef.

El primer enfrentamiento de la gala se vivió cuando Bal le respondió "sí,señor" en vez de "sí, chef". Tratando de enmendar el error y congraciarse con Germán -cosa que no sucedió- lanzó un "sí, señor chef". A continuación, puede verse como el actor se burla de Martitegui comparándolo con Darth Vader. "Qué pasa señor, relájese, no estamos en La Guerra de las Galaxias", soltó, en los comentarios grabados.

En otro momento de la noche, el hijo de Carmen Barbieri intentó zafar de los comentarios filosos de Germán con un "hice lo que pude". "El hice lo que pude no va más. No lo digas nunca más. Si esto es lo que podés...", sentenció el jurado, confrontándolo. Con ironía, Bal contraatacó, tajante: "No digo nunca pude, no digo señor. ¿Algo más?".

La devolución

Luego de completar el desafío cocinando tres platos con base de cortes de una corvina, el famoso se desahogó ante la evaluación del trío de chefs. "En un momento te enojaste un poco, ¿no?", preguntó Santiago del Moro, logrando que Bal confiese: "Un poco, un poco, sí. Porque cuando vienen a ayudarnos, uno de los chef en particular viene y me pone nervioso. Entonces creo que no suma nada". Apuntando directo a Germán Martitegui, Fede Bal dejó en claro su disgusto.

"Yo estoy acá para juzgar cómo cocinás. A veces te doy un consejo y a veces te digo lo que hacés mal. Probablemente, dentro de un año, como pasa con muchos de mis cocineros, digas 'ah mirá, tenía razón'. Quizás llegues a eso, quizás no", le advirtió el exigente cocinero y dueño del galardonado restaurante "Tegui".

El cruce subió de nivel cuando Martitiegui se negó a probar uno de los platos del mediático. "¿No lo va a probar?", indagó Fede. "No, conozco el gusto de la papa", arremetió el jurado. "Pero le puse mucho amor", siguió Bal. "El amor no es un condimento, Federico", fulminó Germán, dando por terminada su devolución.

Enojado, el hijo de Carmen Barbieri se quejó, antes de regresar a su isla de cocina: "Creo que con amor las cosas también salen bien, hágame el favor de probarlo; es un feo que me hace. No merezco semejante destrato".