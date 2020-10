El cantante de Kapanga podría ser el segundo eliminado del reality de cocina.

Como todos los domingos, "MasterChef Celebrity" elimina a uno de los famosos participantes. El primero en irse fue el actor de "El Marginal", Ignacio Sureda, y para la segunda gala de eliminación ya se confirmó que los primeros sentenciados serán la influencer Belu Lucius y el "Mono" de Kapanga. Y justo hoy se supo que, entre los invitados de "Podemos Hablar" del sábado figura el cantante. Lo raro es que, la semana pasada, Sureda asistió al programa de Andy Kusnetzoff un día antes de quedar fuera del reality. Con este dato no menor, este domingo, ¿se va el "Mono"?

La competencia de "MasterChef Celebrity" se complica cada vez más y, luego de quedar salvado por el jurado gracias a una milanesa de lomo con tortilla de papas, el "Mono" de Kapanga no pudo sortear el siguiente desafío en duplas, quedando en la cuerda floja y entre los posibles eliminados de cara al domingo.

En la prueba del miércoles, Belu Lucius y el cantante tuvieron que preparar un plato idéntico al de su compañero comunicándose a través de paneles que no les dejaban ver la cocina del otro. Eligieron hacerlo con una receta de comida árabe, una ensalada Tabule. Desde el inicio de la receta, el "Mono" siguió las indicaciones de la influencer cometiendo tropiezos que les costaron su lugar entre los mejores.

El cantante se confundió el pepino con el zucchini y cortó el segundo, ingrediente que no forma parte de la comida de Medio Oriente, y la falta de frescura en el resultado final no logró convencer los paladares del jurado. Asimismo, Belu Lucius fue invitada a probar el Tabule de su compañero y no se mostró del todo satisfecha.

La sospecha de que el "Mono" podría ser el nuevo eliminado se remonta a la semana pasada, cuando Ignacio Sureda (el primero en abandonar "MasterChef Celebrity") fue invitado a "PH: Podemos Hablar" un día antes de que se conociese su destino en el reality. Así y todo, la estrategia de Telefe puede ser diferente y traer sorpresas.

Durante el programa de Andy Kusnetzoff de este sábado a las 22 horas también estarán invitados la mediática Esmeralda Mitre, el Vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, el músico Bahiano y la animadora Panam.