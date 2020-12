La segunda edición del reality de gastronomía más famoso de Telefe ya está en marcha.

La producción de "MasterChef Celebrity" y Telefe ya comenzaron a preparar lo que será la segunda temporada del exitoso certamen de cocina y ya se conocieron los primeros borradores de los posibles participantes famosos que se disputarían el premio al mejor cocinero de Argentina. Uno de los nombres que resuenan y se filtró es el de la hija del expresidente Carlos Saúl Menem, Zulemita.

El portal de noticias web PrimiasYa.com accedió a un borrador exclusivo con algunos nombres que se sumarían a los ya propuestos, para empezar a grabar la edición 2021 del reality más visto de la televisión. Entre la lista de figuras que el canal quiere tener sí o sí figuran: Carmen Barbieri, Andrea Rincón, Candela Vetrano, Nico Riera, Zulemita Menem, Carola Reyna y Cachete Sierra.

Hay que destacar que, por el momento, ninguno firmó un contrato aunque algunos, como Barbieri, ya apalabraron su presencia en el certamen. Además, la producción baraja otros nombres como Karina Jelinek o Darío Lopilato, a quien le espera un año agitado por la obra de "Casados con Hijos" que se estrenará post pandemia.

La primera edición de "MasterChef Celebrity" terminará de grabarse el próximo 23 de diciembre y la gran final se podrá ver en la pantalla chica entre el domingo 17 o el lunes 18 de enero, según sea la decisión ejecutiva del canal. Se espera que a fines de febrero ya se esté grabando la segunda temporada para debutar en marzo o abril.

"Para vos es un juego, para mí es mi trabajo": Martitegui se cansó de Marengo y le puso los puntos

En una nueva edición de MasterChef Celebrity, el exitoso certamen de Telefe, se dio un fuerte cruce que incomodó a todos y se llevó las miradas de los fanáticos del programa. Durante este jueves, mientras se encontraban probando el plato del Mono de Kapanga, Germán Martitegui decidió levantar la vista y encontrarse con una situación algo sorpresiva. "¿Qué hace, Marengo?", preguntó y Del Moro, desde un costado, acotó: "Está comiendo". Ante esto, el cocinero, volvió a interrogar: "¿Estás comiendo mientras estamos todos acá...?".

Como defensa, detrás de cámara, Rocío Marengo expresó algo divertida: "Él acababa de decir que no quería más criolla". En vivo, frente a los tres chefs, agregó: "Bueno, ustedes también estaban comiendo... Y me copé". Damián Betular, irónico, agregó: "Ah, tranqui". Mientras que buscando explicarse ante la gente, la actriz expresó: "Si podía solucionar sobre la marcha que no querían criolla y la podía hacer desaparecer, me parecía que era una crítica menos que iba a tener". La incomodidad fue total.

Cuando le tocó pasar al frente, admitió que creía tener cero chances. Del Moro, tiró: "Te faltó una, Ro, andá a buscarla, dale". Marengo se giró, miró a los cocineros y preguntó: "¿Quieren la criolla o la dejo?". Martitegui, cansado por la actitud de la participante de 40 años, dijo: "Te voy a explicar algo, Rocío. El plato que vamos a juzgar, es el que presentaste cuando levantaste las manos. Eso es lo que queremos". Con clara molestia, Betular sumó: "Y dejá de comer la salsa y meter la cuchara".

"¿Ahora justo querés la criolla?", dijo Marengo detrás de cámara con algo de molestia. Germán, muy serio, le ordenó que deje las dos salsas arriba de la mesa y no dudó en retarla por toda la situación. "Voy a decirte algo antes de probar. Este es un concurso de cocina muy respetado, se da en 54 países, hace muchos años y tiene reglas. El hecho de que todos hayan levantado las manos y vos hayas seguido poniendo cosas en el plato, es una falta de respeto a tus compañeros", manifestó.