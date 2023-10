Massaccesi se calentó con una panelista y lo tuvieron que frenar en vivo: "Pará, Mario"

Mario Massaccesi tuvo un momento tenso con dos figuras de TN por la compra de dólares y la discusión escaló al aire hasta terminar en un picante cruce.

Mario Massaccesi tuvo un picante cruce con las periodistas Sofía Terrile y Maru Duffard en TN y lo que empezó siendo un informe sobre la suba del dólar escaló en una fuerte discusión. "Pará, Mario", lo frenó una de sus colegas en uno de los momentos más álgidos del intercambio.

"El dólar ya pasó los $1000", anunció Massaccesi en la señal de televisión antes de darle pie a Sofía Terrile para que detallase la noticia. Tras ello, el conductor le preguntó: "¿Por qué sigue subiendo tanto?". En ese momento la panelista no dudó en responder: "Básicamente tenés: año de sequía, más elecciones, complicado, dolarización de carteras. La gente quiere dólares, sobran los pesos -obviamente, estoy hablando de para algunos sectores a los que se les metieron pesos en los bolsillos a través de, por ejemplo, el tema de ganancias".

"A esto se le suman las declaraciones poco felices de parte de algunos sectores de la oposición. Estoy hablando de referentes de La Libertad Avanza como Javier Milei y Ramiro Marra, que dicen 'no ahorres en pesos'", agregó Terrile. No conforme con la explicación ofrecida, Massaccesi ofició de contrapunto de la periodista con un polémico argumento: "Yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo con Milei, hago una descripción para que se entienda, pero cuando vos le preguntás a mucha gente del oficialismo, incluso funcionarios y gente que está en economía ¿en qué invierto? te dicen lo mismo que Milei".

La respuesta de Massaccesi logró un cruce inmediato de las periodistas que lo ubicaron en su error. "Pero no son el candidato a Presidente", sostuvo la panelista. "No es lo mismo que de manera privada te haga una recomendación financiera un funcionario es público...", agregó.

Sin dar el brazo a torcer Mario Massaccesi contraatacó: "No es que te lo hace un abogado... es un funcionario público". "Pará, Mario", lo frenó Maru Duffard, metiéndose en la discusión ya caldeada. "Es una recomendación financiera. No hay certeza, lo que vos tenés es especulación. Lo que está diciendo Sofi es que cuando lo dice Javier Milei, que es el candidato más votado y el que va primero en las encuestas, tiene una implicación en el nivel de expectativa que genera. Vos podés estar haciendo un buen negocio o un mal negocio, Mario, exactamente yendo a comprar hoy, ¿entendés? Esta confusión que tenés vos me parece que la tienen también todos en su casa", sumó.

Mario Massaccesi quedó en offside y lo ubicaron periodistas de TN

"¿Cuál sería el mal negocio que vos compres dólar hoy?, disparó Massaccesi, no dispuesto a perder la discusión."Que vos comprés dólar hoy y la semana que viene bajó", retrucaron sus colegas. "Decime cuándo, en los últimos treinta años, el dólar bajó y se sostuvo por debajo", lanzó el conductor, jugándose una última carta. "Pasó antes de las PASO", lo fulminaron sus compañeras, desarticulando su opinón.