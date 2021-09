Maru Botana dio la cara tras las graves denuncias en su contra

La cocinera se presentó en un ciclo de televisión y cocinó una clásica torta en vivo. Maru Botana fue juzgada por su acciones al regresar al país desde Europa y por una fallida receta que publicó en sus redes.

Maru Botana tuvo una aparición televisiva después de los escándalos mediáticos que protagonizó recientemente. La cocinera fue acusada por el ganador de Bake Off Argentina por una receta fallida de macarons que compartió en sus redes sociales y su imagen profesional se vio perjudicada. Además, Botana ha estado en el ojo de la tormenta por no respetar los protocolos sanitarios al regresar a Argentina desde Europa.

La pastelera se presentó en un programa de Mendoza, donde cocinó un clásico Rogel y obtuvo un buen resultado gastronómico. Además, la celebridad respondió algunas consultas de los televidentes en vivo. Si bien en ningún momento se hizo alusión a los conflictos mediáticos que Botana ha tenido en el último tiempo, la cocinera demostró que da la cara incluso cuando su imagen pública no está en su mejor momento.

Maru Botana y sus macarons fallidos

Tras un video que Maru Botana publicó en su cuenta de Instagram, donde hizo unos macarons algo chamuscados, Damián Pier de Bake Off Argentina fue lapidario con ella en redes. “Por favor, que alguien le saque el título o el celular. No puede salir a decir que esos son macarons cuando uno se mata tanto para hacerlos. Me parece una paparruchada que comparta esta receta así, una falta de respeto a los profesionales”, lanzó el pastelero y siguó: “No puedo creer que haya subido eso, con lo cara que es la harina de almendras, con lo que cuesta hacer macarons. Me imagino a tanta gente haciendo esa receta y tirando la mercadería porque no les sale, porque con esa receta van a salir mal. Y pensar que esta gente tiene lugar en la tele, unos canjes bárbaros. Me dejó indignado”.

La defensa de Maru Botana tras violar la cuarentena

En el ciclo de Eduardo Feinmann, Maru Botana se refirió a la multa que le hicieron desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y lanzó: “Estoy en casa, haciendo la cuarentena como corresponde. A mí no me llegó ninguna multa, yo estaba afuera. Llegué en el avión, hice migraciones, el antígeno y nadie me dijo que tenía que ir a un hotel. Mostramos la declaración jurada, dijimos que en domicilio íbamos a hacer la cuarentena. Nadie, absolutamente, desde que llegué a Ezeiza me mencionó la palabra ‘hotel’. Yo con mi familia me vine a casa a hacer la cuarentena”.

Acto seguido, Feinmann no dudó en cuestionar su accionar y pronunció: “El tema es que la ley se presume conocida por todos, ese es el problema. Usted no puede decir que la ignoraba”.