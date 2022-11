Martina explotó de celos al ver a La Tora con Nacho en Gran Hermano: "Lo toca mucho"

La furiosa reacción de Martina al ver a "La Tora" acostada con Nacho en Gran Hermano.

Martina, quien acaba de salir de la casa de Gran Hermano, tuvo una llamativa reacción al ver a Nacho durmiendo al lado de Lucila, "La Tora", muy acaramelados.

Nacho parecía estar muy interesado en Martina, y en reiteradas ocasiones, estuvieron a punto de besarse pero la situación nunca se concretó. Una vez que salió de la casa, la exparticipante reconoció que quedó algo pendiente entre los dos, y ahora que lo vio con "La Tora", no disimuló sus celos.

Lucila fue quien tomó la iniciativa y se acercó a Nacho a hacerle masajes. Después de eso, la situación escaló y terminaron durmiendo juntos. "Me hacés cosquillas, boluda", le dijo Nacho. "Y pero vos querés masajes... Que la gente sepa que me está usando, me está pidiendo masajes. No es que yo le vengo a hacer masajes y le beboteo, yo beboteo de otra manera, no me hace falta esto", le respondió "La Tora".

Al poco tiempo, terminaron durmiendo juntos y haciéndose "cucharita". "Yo tan amigo de Martu no era, eh. Forros, necesitamos", dijo "La Tora" frente a las cámaras, mientras compartía la cama con Nacho. Martina vio todas estas escenas en el debate de Gran Hermano y "Robertito" Funes le preguntó: "¿Qué te gusta de Nacho?".

"No, ahora no me gusta nada, ya está, no me gusta más", respondió, con un tono de enojo y celos en su voz. "'La Tora' lo toca mucho, ¡es grande, la piba esta! Ya lo vi todo, ya tengo todo el material en casa", agregó en relación a Lucila, quien le lleva diez años a Nacho.

