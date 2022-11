Martina, de Gran Hermano, confesó que tuvo un romance con un jugador de la Selección

Martina Stewart habló sobre sus vínculos románticos con futbolistas de la Selección Argentina, tras su salida de Gran Hermano.

Martina Stewart, quien acaba de salir de la casa de Gran Hermano (Telefe), fue interrogada por Ángel de Brito en LAM (América TV) sobre los romances que dijo haber tenido con futbolistas famosos.

En su presentación, Martina había dicho que su ídola era Wanda Nara, y en otras ocasiones dentro de la casa, también contó que había salido con varias figuras del mundo del fútbol. Durante aquella entrevista en LAM, De Brito le hizo preguntas íntimas sobre el tema.

"Acá preguntan si estuviste o no con jugadores de fútbol, porque habías dicho que sí. ¿Con quienes?", indagó el conductor, a lo que la joven contestó: "Sí, pero eso es mi vida privada y no lo voy a responder". "¿Te considerás botinera o no?", indagó De Brito, y Martina lo negó.

"¿No lo contás porque eran casados o qué?", quiso saber Yanina Latorre. "¡No, no! Casados no, de distintos clubes, pero no es algo que voy a tocar", respondió Martina. "¿Famosos?", le preguntó Pía Shaw. "Ponele. Pero no tuve romances, me vinculé", contestó la exparticipante.

Cuando Shaw le repreguntó si alguno de los futbolistas con los que estuvo está en la Selección Argentina, Martina asintió. "Sí. Pero realmente no me voy a colgar de ninguna persona porque no tuve relación". Por último, las "angelitas" le mencionaron a Cristian Pavón y Bruno Zuculini, pero Martina lo negó. Cuando le nombraron a Nicolás González, contestó: "Ni idea".

Las declaraciones de Martina sobre sus dichos homofóbicos

Ángel de Brito cuestionó a Martina sobre sus dichos homofóbicos en su presentación, en la cual había dicho que no entendía la bisexualidad y que le daba "asquito". Cuando el conductor le preguntó sobre el tema, la joven respondió: “A mí, Martina, al gustarme los hombres, me es raro la bisexualidad. Pero no soy homofóbica. Yo me relaciono con gente bisexual y es un tema que sale, no voy preguntándole a la gente su orientación”.

Sin embargo, De Brito no se la dejó pasar y le hizo saber lo mal que había estado al esparcir en televisión su discurso de odio. “Lo de 'asquito' fue un condimento, fue para el casting. Eso fue lo que me hizo entrar a la casa, fue un personaje para entrar, pero no es algo que me representa y pido perdón si ofendí a alguien", se justificó Martina.