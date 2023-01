Martín Salwe se descontroló y dijo lo que nadie sabe de Ginette Reynal: "Soy el que le provoca el orgasmo"

Martín Salwe y Ginette Reynal aclararon los rumores de romance veraniego y el exparticipante de El Hotel de los Famosos destapó un picantísimo detalle de su relación con la modelo.

Martín Salwe y Ginette Reynal dieron un móvil para aclarar rumores de romance veraniego y hablar sobre un proyecto que los une, y el mediático deslizó una picantísima sobre su relación con la modelo. "Soy el que le provoca el orgasmo", aseguró.

En un móvil con Intrusos (América TV) desde Mar del Plata, Salwe y Reynal hablaron sobre Sex, viví tu experiencia -espectáculo teatral de José María Muscari- y contestaron las preguntas de los panelistas, quienes observaron a la dupla "muy acaramelada". "Cuidado con Martín que es rápido Ginette", le advirtió Marcelo Polino (quien se está haciendo cargo del magazine hasta la vuelta de Florencia de la V) a la modelo.

"Para arrancar como presentación, ya me rajó el vestido. Me arrancó la ropa", acusó Reynal. Muy divertido, Salwe aportó: "Fue sin querer...un poco queriendo. Pero chicos está Ginette, que es categoría MILF (sigla que quiere decir Mother I Like to Fuck, en español 'mamá con la que me gustaría tener sexo') y aproveché".

Acto seguido, Polino les preguntó a ambos si estaban solteros y ante la doble respuesta positiva bromeó: "No sé si un romance, pero un lindo verano te podes pasar Ginette". Por su parte, Guido Zaffora indicó que "así arrancaron Matías Ale y Graciela Alfano", pareja mediática que duró más de 10 años. Rápida en la contestación, Ginette Reynal aprovechó para elogiar a su compañero y le acarició los brazos: "Es una bomba. Está lindo. ¡Tiene unos músculos!".

La fogosa revelación de Martín Salwe sobre su relación con Ginette Reynal

Ahondando en las fogosas escenas que comparten en Sex, Salwe hizo una fuerte revelación sobre uno de los estados que atraviesa su compañera en un momento de la obra: "En un momento se proyecta una película, que es el primer orgasmo que se transmitió en el cine, y Ginette empieza a recrear lo que hace Meg Ryan y yo soy el que le provoca el orgasmo". Las risas en el estudio obligaron a que la modelo aclarase que el orgasmo "es fingido" aunque, con mucha picardía, sí hizo mención a un chupón que le clavó el locutor en otro de los momentos más calientes del espectáculo. Sobre esto, Martín Salwe se defendió con un insólito argumento: "Yo le dije a Muscari 'no sé actuar, yo voy de verdad'".